将棋日本シリーズJTプロ公式戦が6月27日、仙台市の「夢メッセみやぎ」で開幕。1回戦第1局で、豊島将之九段（36）と斎藤慎太郎八段（33）が対局を開始した。オープニングにふさわしい人気トップ棋士同士による好カードを制するのはどちらか。振り駒の結果、先手番は豊島九段に決まった。

【映像】豊島九段VS斎藤八段 注目のJT杯開幕戦

JTプロ公式戦は前年覇者、タイトルホルダー、賞金ランキング上位者から12人が選出されるトップ棋士たちによるトーナメント戦。持ち時間は各10分、切れたら1手30秒未満、各5分の考慮時間で争われる。

豊島九段は、2007年4月に四段昇段。タイトル獲得数は通算6期で、2019年には史上4人目の「竜王・名人」となった。将棋日本シリーズは12年連続12回目の参戦で、出場順位は6位。過去3度の優勝経験を持つ。直近では、2025年度の銀河戦でも優勝を飾っており、同じ早指し棋戦での躍進に注目が集まる。

斎藤八段は、2012年4月に四段昇段。タイトル獲得数は王座1期で、今春に行われた叡王戦五番勝負に2期連続挑戦。タイトル奪取には至らなかったものの、トップ棋士としての存在感を示し続けている。将棋日本シリーズは3期ぶり5回目の登場で、出場順位は8位。これまでに準優勝1回を経験している。少年時代の2002年に「将棋日本シリーズ こども大会岡山大会」で優勝。“OB”として、JT杯制覇を狙う。

両者の公式戦対戦はこれまでに15局あり、豊島九段の8勝、斎藤八段の7勝とほぼ互角。直近の対戦は今年2月に行われた王座戦二次予選で、斎藤八段が白星を飾った。JT杯での対戦は初めてで、同じ関西所属のトップ棋士が「杜の都」でどのような熱戦を繰り広げるのか、期待は高まるばかりだ。本局の勝者は、8月8日に行われる2回戦北海道大会で伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と対戦する。

（ABEMA／将棋チャンネルより）