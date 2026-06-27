フジテレビが月9で50代俳優を抜擢...地上波ドラマで主役の高齢化が進む「裏事情」

フジ「月９」主演は52歳のGACKT

夏ドラマのラインナップが発表された。フジテレビは看板枠である「月９」で放送する『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』の主演にＧＡＣＫＴ（52）を起用。フジでは他にも28年ぶりに連ドラで復活する『ＧＴＯ』の反町隆史（52）、『ラストノート』の内田有紀（50）と、50代俳優を３人、主演に起用した。

「月９を筆頭にフジといえば若者向けの作品が多かったのですが、昨年勃発した一連のトラブルで経営陣が総入れ替えとなった。生まれ変わりを図るなかで、主要キャストの高齢化が進んでいるのです」（テレビ専門誌ライター）

「他局のドラマでもベテランが主役を務める機会が増えている」と、このライターは指摘するが、なかでも高齢化が顕著なのがフジである。昨年秋クールの月９『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』では沢口靖子（61）を主演に起用して話題となった。現在放送中の『夫婦別姓刑事』では57歳の佐藤二朗が主演を務めている。

「令和に入ってから各局、新しい番組作りの指標としてコア視聴率（13〜49歳男女の視聴率）を取り入れました。購買意欲が高いコア層をターゲットにしたほうがスポンサーは喜ぶという触れ込みだったのですが、結果にはつながらなかった。そもそもコア視聴率は、趣味の多様化や多チャンネル化によって世帯視聴率が下がったことを受け、スポンサーに出稿してもらうための説得材料として広告代理店が推し進めたもの。若者が地上波を見ないことを思い知ったテレビ局が、世帯視聴率のメイン視聴者層である中高年に受けがいいベテラン俳優の起用を増やし始めたのです」（広告代理店関係者）

一連の騒動で離れたスポンサーを取り戻すため、フジは安定した視聴率を獲得することが急務となったのだ。

「著名プロデューサーや有能なスタッフたちも続々とフジを離れていきましたからね。『ＧＴＯ』の復活が象徴的ですが、かつてのヒット作や往年のスターに頼るしかない、というのが本音なのでは。

対照的なのがテレビ朝日です。『相棒』や『ドクターＸ』など中高年が好む長寿シリーズを放送していたイメージが強かったのですが、ここ数年は若手の起用に積極的。『しあわせな結婚』や『ちょっとだけエスパー』など攻めた企画も増えている。視聴率３冠王の余裕でしょう。逆に言えば、主演の高齢化は余裕のなさの証なのです」（キー局プロデューサー）

配信作品が定着し、スマホ視聴を想定した縦型ショートドラマが登場したことで「若手俳優側も地上波にこだわらなくなった」と芸能プロ幹部は言う。

「縦型ショートドラマはギャラこそ高くないものの、撮影期間が短く、知名度や実績がない若手でもメインで起用してもらえる。経験を積むという意味で優先する事務所が増えています」

地上波ドラマのメインキャストの高齢化は、今後も進みそうだ。

「再生回数が期待できそうな作品だと、Ｎｅｔｆｌｉｘなど配信先が制作費の一部を負担してくれたりしますが、ほとんどの作品はスポンサーが出してくれる制作費でやりくりするしかない。地上波のドラマは視聴率を取らないといけないのです」（制作会社ディレクター）

テレビはふたたび、中高年のものとなりつつある――。

『FRIDAY』2026年6月26・7月3日合併号より