YouTubeチャンネル『猫とネコ』に投稿されたのは、ある日の子猫たちの姿です。お転婆で元気いっぱいの子猫たちの様子には「大暴れの可愛いモンスター達」などのコメントが寄せられています。

【動画：保護された子ネコたち→全力で遊んでいると思ったら、次の瞬間…尊すぎる『電池切れの光景』】

子猫とのまったりな朝

投稿主さんが目覚めたところ、枕元には子猫の姿が。

子猫は投稿主さんの耳元で「ゴロゴロ」と喉を鳴らしていたのだとか。「ゴロゴロ」とは、猫が甘えた時に鳴らす音で有名ですね。こんなに心地の良い音が聞けるとは、なんと幸せな目覚めなのでしょうか。さらに子猫は大あくびまでして、完全にリラックスモード。

幸せ空間を見ているこちらまでまったりとしてしまいますね。

一変！小さな暴れん坊たち

まったりとした時間もつかの間。元気な子猫たちはすっかり戦闘モードです。小さな体で大暴れして走り回ります。

その素早いスピード、攻撃性の高さはまるでモンスター！2匹で遊んでいると思ったらもう1匹増えたりと、子猫たちの勢いは止められません。先住猫のコト君も、モンスターたちの暴れっぷりにだいぶ引いた様子で、子猫たちのバトルを固唾をのんで見守っているようです。

やんのかステップ

そしてついに・・・「やんのかステップ」が飛び出します。

ふわふわの毛を逆立てて、しっぽもピン！と立てて全力で大きく見せようとしています。本人たちは至って真剣ですが、見ているこちらは思わず笑顔になってしまいますね。そして、全力で暴れていたかと思ったら・・・なんと電池が切れたかのように突然まったりモードです。

子猫は先住猫たちともすっかり馴染んでいるとのことで、協調性もばっちり。

YouTubeチャンネル『猫とネコ』では他にも、子猫たちの可愛い成長の様子がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫とネコ」さま

執筆：きなこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。