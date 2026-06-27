泣いている息子さんにそっと近寄る猫ちゃん。あまりにもやさしい姿が多くの反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は98万回を超え「励ますのに一生懸命ですね。泣かないで」「見てるこちらが泣けてきます」「優しい存在ですよね」といったコメントが集まっています。

【動画：椅子に座って『泣いている息子』に……愛猫が見せた『優しい行動』】

泣いている息子さんに…

Instagramアカウント「サイベリアン にゃー」に投稿されたのは、やさしすぎる猫ちゃんの行動です。テーブルの上にいるのは猫の「にゃー」ちゃん。

投稿者さんの息子さんが泣いていることに気づいたにゃーちゃんは、なんと息子さんを慰めるようにスリスリしたのだそう。こんなにやさしい行動をとってくれるなんて、本当に賢くて素敵な猫ちゃんですね。この光景を見て、投稿者さんはにゃーちゃんのやさしさに涙したそうです。

子猫時代のやんちゃな一面

とてもやさしい対応をしてくれたにゃーちゃんですが、1歳になったばかりで、まだまだやんちゃな姿もたくさん見せてくれているようです。

子猫時代、お気に入りの窓辺にいるにゃーちゃんを投稿者さんが撮影していると、ハンターのスイッチが入ったのか、ゆっくり近づき、飛びかかってきたことがあったといいます。

無邪気さが可愛い！

また、ソファーの下もお気に入りの場所なのだとか。小さいころからよく入り込んでいたそうですが、無理やり出ようとして顔が引っ張られ、おもしろい表情になっていたといいます。

その後もグイグイと潜り込んでいたものの、1歳を迎えて体も大きくなり、ある日、本当に無理やり入り込んだのを最後に、ソファーの下に入らなくなってしまったそうです。

そんなやさしさと無邪気さで家族を幸せにしているにゃーちゃん。これからもクスッと笑える愛らしい姿で、家族の日常を温かく彩ってくれそうですね。

投稿には「優しいね。泣かないでーどうしたの？って言ってるんだと思う」「大丈夫だよーって伝えてくれてるみたいですね！」「優しいね！いっぱい愛情もらってる証拠だね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「サイベリアン にゃー」では、にゃーちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「サイベリアン にゃー」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。