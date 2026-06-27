猫の『見た目に変化』が起きる原因5選

人間の髪や肌のコンディションが体調によって変化するように、猫も時々詝別猫か!?詝と錯覚するほど容姿が変わることがあります。中には表情や毛色まで変化することも。一体何が起きているのでしょうか。

ここでは『見た目に変化』が起きる原因を5つ紹介いたします。

1.過酷な環境からの解放

まずは『過酷な環境からの解放』です。優しい飼い主さんと出会うことができた保護猫は、顔つきが変わります。

知人はよく『顔が丸くなった。保護当初は四角い顔をしていた』と嬉しそうに語っています。おそらく険しい顔立ちから穏やかな顔立ちに変化した様子を表現しているのでしょう

もちろん美味しいものを食べて物理的に丸くなることもありますが、いずれにしても幸せそうな様子が見て取れるような変化が生じます。

2.栄養状態

『栄養状態』もまた、大きな変化をもたらす要因の1つです。詝相性の良いご飯詝が美しい毛並みや毛艶、健康な体を維持することに貢献しています。

ちなみにここでいう詝良いご飯詝は詝高級なキャットフード詝を指しているわけではありません。愛猫に合ったご飯こそが理想のフードです。

今現在フード選びに苦戦中の飼い主さんは価格に振り回されず、折を見て獣医さんに相談してみると良いでしょう。

3.ブラッシングの頻度

毛艶を維持するには『ブラッシングの頻度』も重要です。ブラシをかけることで血流が良くなり、美しい被毛を保つことができます。

筆者宅の猫は短毛種でありながら、毎日ブラッシングをしています。理由は本人（猫）が要求してくるからです。余程気持ち良いのか、ご飯を食べる度にせがまれます。

そのかいもあって愛猫は、診察を受ける際に『綺麗だね』と褒められます。逆に体調が悪い時は毛並みが悪くなるので分かりやすいです。健康のバロメーターとして、皆様もこまめにブラシをかけてみてください。

4.成長に伴う『瞳』と『毛色』の変化

猫は成長に伴い『瞳の色』と『毛色』が変わります。まずは瞳の変化から紹介していきます。

生まれたばかりの子猫は皆、青い瞳を持っています。これを『キトンブルー』といいます。成長とともにメラニン色素が濃くなることで本来の瞳の色に変わっていきます。概ね4ヶ月頃には変身してしまうため、貴重なものとして目に焼き付けておいてください。

次に『毛色』の変化です。毛色もまたメラニン色素の生成によって変化します。成猫になるにつれて別の色が出てきたり、潜んでいたユニークなブチが出現するというケースも珍しくありません。

ちなみに毛色はブラッシングによっても引き出されます。子猫の頃からブラシに親しみを持たせ、根気強く続けてみてください。

5.加齢による変化

猫は年齢を重ねても人間のように、目立ったシミやシワは発現しません。その代わり顕著に変わるのが『毛並み』です。

15歳を超えるハイシニアの猫からはさすがに艶が失われてしまいます。20歳を超えると更にバサバサした印象へと変化します。いわゆる『加齢』による影響です。

しかし、可愛らしさは永久不滅です。むしろ年齢を重ねるにつれて愛おしくなるでしょう。

まとめ

今回は猫の見た目に変化が起きる原因を5つ紹介いたしました。最後にもう1つ重要な原因を紹介いたします。

それは『健康状態』です。体調が優れない猫の被毛はバサバサしていたり、ゴワゴワした印象になりがちです。猫は不調を隠す傾向にあるので参考にしてみてください。