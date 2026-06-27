韓国は現状3位グループで8位

北中米共催ワールドカップ（W杯）で、3試合を消化した韓国代表は、A組を3位で終えた。

参加国が48か国に増加した今回のW杯では、全12組の3位のうち、成績上位8か国が決勝トーナメントに進出できる。南アフリカに0-1で敗れた試合終了直後には、多くのグループの最終順位が確定していなかったため、8位以内に入れるという楽観論も多数派だったが、日を追うごとに状況は悪化している。

現地時間6月26日のセネガル対イラクの試合では、セネガルが5-0で大勝。これまで3位グループで最下位だったチームが、一気に5位まで順位を上げた。また、エジプトとイランが引き分けたため、まだ暫定順位だが韓国は8位となった。韓国メディア「ニュース1」は「ホン・ミョンボ号は崖っぷち」と見出しを打ち、「最悪の状況が発生した」と報じている。

記事では「2連敗のあとに初勝利を挙げたセネガルは、1勝2分けでI組3位となった。韓国の最大の関心は得失点差だったが、セネガルは3試合で8得点6失点で得失点差は＋2となり、得失点差−1の韓国を上回った。イラクは得点を挙げられずに3戦全敗、4位で敗退した。韓国が最も来たいしていたのは引き分けだった。第2戦まで失点の多かったイラクの勝利でも良かった。最悪のシナリオはセネガルの大勝だったが、その結果が出た」と、伝えている。

そして、「試合がセネガルの圧勝で終わり、韓国は順位を落とした。韓国の生存確率は次第に希薄化している」と、悲観的に報じている。（FOOTBALL ZONE編集部）