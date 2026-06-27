◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

映画担当になって半年。今まで触れてこなかったジャンルの作品も観賞し、多くの俳優の演技を見てきた。作品ごとに全く違う顔を見せる表現力に驚かされたり、演技をしていることを感じさせない自然な芝居に心を動かされたりすることもしばしば。改めて俳優業のすごさを体感している。

印象に残っているのが、柄本時生（３６）のインタビューで聞いた言葉だ。「出ている人間はみんな良いし、映画が面白いか面白くないかは監督（次第）ですからね」。以前、映画は「この人が出ているから見てみよう」と思うことがほとんどだった。柄本の“監督ファースト”思考に驚いたが、発言の真意には、周囲の俳優に対するリスペクトがあるからだ。

役づくりにあたって「役のために〇キロ減量して…」「〇か月間練習して…」などと原稿で目にしたことがあると思う。俳優は時に命を削るほどの思いで役になりきり、作品ごとに全く違う役を生きている。皆、頑張っているという前提があるからこそ、最終的に作品自体の個性や完成度を大きく左右するのは、俳優の演技ではなく、監督の演出や世界観だと言いたいのだろう。

最近は映画を見る時の視点も少し変わってきた。ストーリー運びに監督のどんなこだわりがあるか。この場面でなぜこの画角を選んだのか。俳優の演技だけでなく、作品全体をどう設計しているかに目が向くようにしている。文化祭の劇にすら、何の役にも選ばれなかった私だが、監督が作品に込めた意図や演出をなるべく理解して、映画の新たな面白さ、奥深さを原稿で届けていきたい。（芸能担当・高澤 孝介）

◆高澤 孝介（たかざわ・こうすけ） ２０２５年入社。同年１０月から芸能担当。