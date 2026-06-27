◇W杯北中米大会1次リーグG組 ベルギー 5―1 ニュージーランド（2026年6月26日 カナダ・バンクーバー）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグG組の最終第3戦が26日（日本時間27日）に行われ、ベルギーがニュージーランドを5―1で破って勝ち点を5に伸ばし、同じく勝ち点5のエジプトを得失点差で上回る同組1位で2大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。

2試合連続引き分けのベルギーに勢いをつけたのは、今季アーセナルのイングランド・プレミアリーグ優勝に貢献したFWレアンドロ・トロサール（31）だった。前半11分に左から打ったシュートは右ポストに当たりゴールライン上でクリアされたが、28分にCKのこぼれ球を押し込み先制ゴール。後半5分には、自身の打ったシュートのはね返りを流し込んで2点目を挙げた。

ニュージーランドを圧倒しながら決定力を欠いていたチームは、MFデブルイネ（ナポリ）や途中出場のFWルカク（ナポリ）にもゴールが生まれて大量5得点。1次リーグ敗退だった前回22年カタール大会では控えだったトロサールは、W杯初ゴールを含む2得点に「調子はとても良い。大会を通してチームも成長してきていると思うし、僕もそうだ。1位で次のラウンドへ進出できて本当にうれしい」と話した。

ベルギーは18年ロシア大会で史上最高の3位。中心的存在だったMFアザールが引退し、デブルイネ、ルカク、GKクルトワ（Rマドリード）ら「黄金世代」はピークを過ぎたと言われるが、ガルシア監督は「今夜はベテランたちが期待に応えてくれた」と満足そう。トロサールは「全員がキーマンだ。今日はベンチから出てきた選手たちもゴールやアシストをマークした。この調子を続けていかないといけない」と決勝トーナメントをにらんだ。

＜G組順位＞

(1)ベルギー 勝ち点5（1勝2分け）得点6 失点2 +4

(2)エジプト 勝ち点5（1勝2分け）得点5 失点3 +2

(3)イラン 勝ち点3（3分け）得点3 失点3 0

(4)ニュージーランド 勝ち点1（1分け2敗）得点4 失点10 -6