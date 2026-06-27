歌手の和田アキ子（76）が27日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。かつての大失敗を明かした。

自宅の金庫で、古い外国の紙幣や、日本の古いお札を見つけたといい、「今さらあってもしゃあないなと思って」とマネジャーに頼んで外国の紙幣を銀行に換金に行ってもらったという。

すると、銀行ではフランスのフランやイタリアのリラなどは「ユーロに移行済みのために換金不可」、台湾ドル、タイのバーツ、インドネシアのルピア、フィリピンのペソも「旧札のため換金不可」で、すべて換金できなかったといい、和田は「お金で換金不可ってあるんだと思って」と驚いた。

そんな中、「ずっと前に言ったことあると思うけど」と前置きしつつ「私、1回ね、間違えて、5000円札をシュレッダーに入れちゃったんですよ」と告白。「お金は半分残ってれば替えてくれるって噂を聞いて、封筒入れてたから、茶封筒。シュレッダーにそのまま“あぁ、一緒に入れてしもうた”と思って気がついたから封筒のまんま、もう開けもしないで、細長い封筒のまんま銀行でおうかがいしたんだけどダメだったの。それも金庫に入ってる」と明かした。

アシスタントの垣花正アナウンサーは「金庫にとってあるんだ」と驚き。和田は「一応、あほなことしたらあかんで、っていう戒め。なんかの拍子に間違えて、誰かの手紙と一緒にシュレッダーかけたときに失敗したんですよ。半分以上の形があるとオッケーなんだけどね」と話した。