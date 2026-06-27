スーマラ武智が激白する「アルコール依存症とパニック症の地獄」。毎日ジョッキ10杯の酒と睡眠薬に溺れた過去と、現在の“壮絶な断酒”のリアル
「猛烈な飲酒欲求が今、湧いてきておりまして、これはもう辛抱たまらん」
画面の前でソファに横たわりながら自身を映し、視聴者たちにそう語りかけるのは、お笑いコンビ・スーパーマラドーナの武智（47歳）だ。
彼は現在、禁酒しており、YouTubeチャンネル「スーパーマラドーナ武智の禁酒断酒チャンネル」では毎日のように「今日も酒を飲まなかった」ことを報告。コメント欄には、「飲むなよ！ 今日も見てるぞ！」「共に頑張りましょう」など、同じように禁酒中と思われる視聴者からの応援があふれている。
◆毎日ジョッキ10杯以上飲む生活を20年
スーパーマラドーナといえば、ボケの田中一彦の弱々しいキャラクターに、武智が厳しくツッコミを入れる漫才で人気を集めたお笑いコンビ。2012年の「日清食品 THE MANZAI」ではファイナリストとなり、「M-1グランプリ」では2015年から2018年まで4年連続で決勝に進出。
最近はM-1グランプリについてYouTubeなどで熱心に分析していることから、「Mおじ（M-1おじさん）」と呼ばれている。ネットメディアでは各大会の優勝予想者として取り上げられ、その的中率の高さでも話題だ。それだけでなく、TikTokのライブ配信でも人気を集めている。
そんな武智はおよそ20年にわたり、毎日ジョッキ10杯以上を飲むほどの大酒飲みだった。
「一杯目はビールですね。350ml缶を家にあるジョッキに入れると、ちょうどいっぱいになるんです。まずはそれを飲んで、あとはひたすらアルコール度数25％の麦焼酎のソーダ割りです」
もともと、武智は決して酒が強いほうではなかった。20代前半の頃は生ビール2杯で限界だったという。そんな中、baseよしもとという劇場でかわいがってくれたのが、西の大酒飲みたちだった。
「笑い飯さんには、2人合わせたら1000万円以上おごってもらっていると思います。特に哲夫さんとは、夜に誘われて日が明るくなっても『もう1軒行こうか』と2軒、3軒、4軒と店を移り、翌日の夜まで飲んだこともあります」
当然、その間もずっと飲み続ける。気持ち悪くなったら吐いて、また飲む。それでも武智は、酒そのものよりも先輩との時間に価値を感じていた。飲み会には芸人として生きるための知識も人脈も転がっている。そこから取り残されたくなかった。必死についていくうちに、気づけば酒に強くなっていた。
◆不安をかき消すための晩酌が常習化
家で飲む習慣はなかったが、35歳を過ぎた頃から、変わった。
「2011年、NHK上方漫才コンテストで最優秀賞を受賞し、MBS新世代漫才アワードでも優勝を果たして、やっとご飯が食べられるようになりました。関西のテレビにも少しずつ出させてもらえるようになって、調子も上向きやったんです。でも、だんだん結果が出なくなり、仕事も減っていきます。そうすると、不安やうまくいかないことへのイライラから、夜にひとりでお酒を買ってきて飲むようになって、気がつくと、それが常習化していました」
翌年には『THE MANZAI』の決勝に進出し、まさに絶好調にも見えるが、本人にとっては売れるか売れないかの瀬戸際でもあった。
「結婚したときは月収7000円、子どもが生まれたときは月収2万円でした。芸人だったら、そんな不安定な状況の中で勝負していかなあかんじゃないですか。でも、僕は心が弱く、頼るものがお酒しかなかった」
◆炎上騒動の最中は「夜が来るのが怖かった」
そんな中、2015年に転機が訪れる。『M-1グランプリ』が復活したのだ。
「妻にも笑い飯の西田さんにも『決勝に出られなかったら、もう芸人を辞めます』と宣言しました。それくらい、崖っぷちだったんです」
画面の前でソファに横たわりながら自身を映し、視聴者たちにそう語りかけるのは、お笑いコンビ・スーパーマラドーナの武智（47歳）だ。
彼は現在、禁酒しており、YouTubeチャンネル「スーパーマラドーナ武智の禁酒断酒チャンネル」では毎日のように「今日も酒を飲まなかった」ことを報告。コメント欄には、「飲むなよ！ 今日も見てるぞ！」「共に頑張りましょう」など、同じように禁酒中と思われる視聴者からの応援があふれている。
スーパーマラドーナといえば、ボケの田中一彦の弱々しいキャラクターに、武智が厳しくツッコミを入れる漫才で人気を集めたお笑いコンビ。2012年の「日清食品 THE MANZAI」ではファイナリストとなり、「M-1グランプリ」では2015年から2018年まで4年連続で決勝に進出。
最近はM-1グランプリについてYouTubeなどで熱心に分析していることから、「Mおじ（M-1おじさん）」と呼ばれている。ネットメディアでは各大会の優勝予想者として取り上げられ、その的中率の高さでも話題だ。それだけでなく、TikTokのライブ配信でも人気を集めている。
そんな武智はおよそ20年にわたり、毎日ジョッキ10杯以上を飲むほどの大酒飲みだった。
「一杯目はビールですね。350ml缶を家にあるジョッキに入れると、ちょうどいっぱいになるんです。まずはそれを飲んで、あとはひたすらアルコール度数25％の麦焼酎のソーダ割りです」
もともと、武智は決して酒が強いほうではなかった。20代前半の頃は生ビール2杯で限界だったという。そんな中、baseよしもとという劇場でかわいがってくれたのが、西の大酒飲みたちだった。
「笑い飯さんには、2人合わせたら1000万円以上おごってもらっていると思います。特に哲夫さんとは、夜に誘われて日が明るくなっても『もう1軒行こうか』と2軒、3軒、4軒と店を移り、翌日の夜まで飲んだこともあります」
当然、その間もずっと飲み続ける。気持ち悪くなったら吐いて、また飲む。それでも武智は、酒そのものよりも先輩との時間に価値を感じていた。飲み会には芸人として生きるための知識も人脈も転がっている。そこから取り残されたくなかった。必死についていくうちに、気づけば酒に強くなっていた。
◆不安をかき消すための晩酌が常習化
家で飲む習慣はなかったが、35歳を過ぎた頃から、変わった。
「2011年、NHK上方漫才コンテストで最優秀賞を受賞し、MBS新世代漫才アワードでも優勝を果たして、やっとご飯が食べられるようになりました。関西のテレビにも少しずつ出させてもらえるようになって、調子も上向きやったんです。でも、だんだん結果が出なくなり、仕事も減っていきます。そうすると、不安やうまくいかないことへのイライラから、夜にひとりでお酒を買ってきて飲むようになって、気がつくと、それが常習化していました」
翌年には『THE MANZAI』の決勝に進出し、まさに絶好調にも見えるが、本人にとっては売れるか売れないかの瀬戸際でもあった。
「結婚したときは月収7000円、子どもが生まれたときは月収2万円でした。芸人だったら、そんな不安定な状況の中で勝負していかなあかんじゃないですか。でも、僕は心が弱く、頼るものがお酒しかなかった」
◆炎上騒動の最中は「夜が来るのが怖かった」
そんな中、2015年に転機が訪れる。『M-1グランプリ』が復活したのだ。
「妻にも笑い飯の西田さんにも『決勝に出られなかったら、もう芸人を辞めます』と宣言しました。それくらい、崖っぷちだったんです」