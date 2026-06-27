能登半島地震で大規模な液状化被害が起きた石川県内灘町で今週、ずれが生じた土地の境界を再画定するため、土地所有者の現地立ち会いが始まった。

地震から間もなく２年半。住宅再建に欠かせない手続きがようやく進められる。（金沢支局 平松千里）

「本来の境界はどこやった？」「元々はここです」

内灘町で２２日に始まった現地立ち会い。周囲に傾いた電柱が残る中、土地家屋調査士と土地所有者が地面を見ながら話し合った。参加した自動車整備工場経営の中居正樹さん（６４）の土地は、液状化で最大１０センチ東側にずれたといい、「やっと復興が始まった」と喜んだ。

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震源から１００キロ以上離れた内灘町では、町の６％にあたる約１２０ヘクタールが液状化した。住宅約６９０棟が全半壊し、地盤が水平方向に動く「側方流動」も発生。地面が最大１４メートルずれるなど、土地の境界線がぐちゃぐちゃになった。

境界が定まらないと住宅を再建できないため、町は昨年７月から、境界や所有者を特定する地籍調査を開始。土地家屋調査士が元の境界を公図で調べ、ドローンで現況を測定した。

今回の現地立ち会いは、土地所有者に境界を確認してもらい、必要に応じて所有者同士で協議や合意するための作業だ。ずれの程度に応じて、ずれたまま登記したり、分筆して土地の所有権を移転したりする。

調査が必要な土地は約４１００筆（計約１００ヘクタール）に及び、法人を含む所有者数は約２０００。当初は３〜７年かかるとされたが、国や県などが調査要員を増やし、２０２７年度中に完了させるという。

住宅再建向け 対策工事実験

しかし、住宅再建に向けては、もう一つ越えるべきハードルがある。再び液状化が起きないようにする対策工事だ。

町は昨年１２月から、地下水をポンプでくみ上げる地下水位低下工法や、砂杭（すなぐい）を埋めて地盤の密度を高める地盤改良工法の実証実験を開始。年内に終えて、最適な工法を地域ごとに示し、住民合意が得られた場所から実施設計を進める。着工は早くて２８年度以降となる。

工法によっては維持管理費が発生するため、町は国や県に費用の助成を要望。担当者は「できるだけ住民の費用負担がないようにしたい」と話す。建物の約３割を公費で解体した同町宮坂地区の坪内健一区長（７７）は「地盤に問題があると、住宅再建は難しい。町と工法について協議したい」と語った。