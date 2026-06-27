SKE48の元メンバーでタレントの須田亜香里さんが自身のインスタグラムで、農産物の試食でその美味しさを大発信しています。



【写真を見る】【 須田亜香里 】「試食もたくさん！」農産物を頬張ってご満悦「次の現場でもずっととうもろこし」農産物の魅力大発信





須田さんが投稿した写真の1枚目には、黄色いスイカ、とうもろこし、そして分厚い中トロが乗ったお鮨というご馳走を前にした須田さんがニッコリ笑うご満悦の表情が。「2枚目のスイカは顔より大きな10キロ越えです」と「金色羅皇」と銘がついた大きなスイカを抱えています。







明日28日(日)まで開催されているJA共済施設でのセールと言うことで、アンバサダーの須田さんはステージに立ったり店内でイベントに参加するなど活躍。ステージ上でスイカやおにぎりを試食すると、「黄色の『金色羅皇』という品種のスイカの甘さには大感動」「海苔の風味に負けないお米の甘さがたまらない！」と、それぞれの農産物の美味しさを余すところなくアピールしていました。









須田さんは「トマト・とうもろこしもいただきましたが」「産直市場ならではの新鮮さも存分に感じられて最高」そして「マグロの解体ショーも大盛り上がり」「中トロの握りをいただきましたが絶品」と、次々に産品をアピールし続けます。そして、とうもろこしをかじる表情を投稿した須田さんは「次の現場でもずっととうもろこし食べてました」と写真で告白。仕事を超えて農産品の美味しさを堪能していた様子でした。

【担当：芸能情報ステーション】