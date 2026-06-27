お笑い芸人、江頭2:50（60）が、アルゼンチンのテレビ局「Telefe」のインタビューを受ける映像が同局の公式Xなどで27日までに公開され、話題となっている。

動画では、金色の全身タイツ姿で頭に鉢巻きをした江頭が、米ダラスの路上でスタッフらとともに「Telefe」のリポーターに直撃されマイクを向けられている。今の気分を聞かれた江頭は「アイラブテキサス！」と叫んでガッツポーズ。「あなたは日本のコメディアンなのか？」と問われると、定番ギャグ「取って、入れて、出す」をジェスチャーつきで3度も披露した。「もう1回やってくれ」とリクエストされる場面もあった。

日本の今後について聞かれると「ウィン！」と答えた。「私はアルゼンチン人です。メッシについてはどう思う？」と聞かれ、「アイラブメッシ〜！」とガッツポーズ。メッシが24日に誕生日を迎えたことを知らされ、「ハッピーバースデー、メッシー！！」とカメラに向かってアピールし、再び「取って、入れて、出す」を決めて祝福した。

Xのコメント欄には「エガちゃん好きだわぁ」「エガちゃんが海外のテレビ出てるとハラハラしちゃう」「取って入れて出す！がワールドワイドに！」などの声が集まっている。

江頭はFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会に臨んでいる日本代表応援のため、1次リーグF組のスウェーデン戦が行われたダラスに飛んだ。同戦が行われた日本時間26日朝には、公式YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」の公式Xで、「いざ、応援！絶対に勝つ！！」「スウェーデン戦、終わりました！引き分けでラウンド32進出！日本の対戦相手、次はブラジル！！」などとつづり、現地で撮影した写真をアップしていた。

江頭が現地観戦する様子などは今後「エガちゃんねる」で公開される予定という。