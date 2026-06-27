◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―阪神（２７日・マツダスタジアム）

広島・床田寛樹投手が４回６安打２失点（自責１）でマウンドを降りた。

２回無死満塁、坂本の遊ゴロを矢野が本塁送球。捕手・石原が併殺を狙い一塁へ送球したが、前日までの大雨の影響でぬかるむグラウンドで足を滑らせたか、一塁のはるか頭上にそれた。痛恨の悪送球で先制点を献上。同点の４回には１死二、三塁から高寺の一ゴロ野選で追加点を与えた。

球団では１９５２年９月１２日の名古屋戦（松山市営）の長谷川良平以来となる「７番・投手」の出場。２回無死一、二塁の第１打席は犠打で、４回の第２打席で代打が送られた。

試合前時点で通算１０００イニングまで残り１／３イニング。初回無死一塁、中野の捕犠打で達成し、初回を無失点で切り抜けた後、記念ボードが贈られていた。

１年目７月にトミー・ジョン手術を経験。１０年目で節目到達に「１年目、２年目はまともに投げられてない状態からここまできた。トミー・ジョンをしても１０００イニングはいけるところを見せられる」と思いを明かしていた。今季は初の開幕投手を務めた左のエース。さらなる高みを目指す。