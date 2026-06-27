携帯端末に表示されたアンソロピックが手掛けるAI「Claude（クロード）」/Jaque Silva/NurPhoto/AP/File via CNN Newsource

（CNN）米国政府は、米人工知能（AI）企業のアンソロピックに対し、同社の強力なAIモデル「Mythos（ミュトス）」を一部の企業や組織に提供することを認めた。今月初めに国家安全保障上の懸念を受けて輸出管理命令が出ていたが、ライセンス要件を見直した。

6月初旬の輸出禁止以降、「アンソロピックは対象モデルに関連するリスクに対処するため米国政府と連携してきた」と、ラトニック商務長官は26日付の書簡で同社に伝えた。

その取り組みの進展を踏まえ、ラトニック氏は「信頼できる特定のパートナーがClaude（クロード）・ミュトス5モデルにアクセスできるようにするための適切な安全対策が整ったと判断した」と記した。

この書簡にはアンソロピックに対し、「Fable（フェイブル）」を公開する許可は含まれていない。フェイブルはミュトスの性能を抑えたバージョン。

アンソロピックは声明で、政府から「少数のサイバー防衛機関およびインフラ事業者に対する」ミュトス5の提供を認める通知を受けたことを明らかにした。

その上でミュトス5へのアクセス拡大と、フェイブル5を再び一般利用可能にするため、引き続き政府と協力していくとした。

アンソロピックと政府の協議は週末まで続く見通しで、協議に詳しい関係者がCNNに語ったところによると、フェイブルへのアクセスも回復させることを目指しているという。

政府がミュトスの提供再開を許可したことは、米ニュースメディアのセマフォーが最初に報じた。