各地に大雨を降らせている台風7号が東海・関東地方に接近している。気象予報士の宇野日和氏が最新の台風情報と今後の警戒点について解説した。

【映像】台風7号、今後の進路予測

27日午後3時時点では、「台風7号の中心は潮岬の南の海上を進んでいて、東海地方にも近づいてきた。台風に伴う活発な雨雲は雷を伴い、台風から少し離れている伊豆諸島、千葉県内でも雨足が強まっている」とした。

土砂災害には「千葉県内は銚子市や南部のかなり広い範囲、神奈川県内は三浦市、静岡県内は下田市や南伊豆町、そして伊豆諸島にレベル4土砂災害危険警報が発表されている。レベル3土砂災害警報の地域も、今後レベル4になる可能性がありますので注意が必要だ」。

また大雨には「レベル3大雨警報が、千葉市や市原市、神奈川県横浜市南部などに発表されている。低い土地での浸水や河川の増水に警戒を」と呼びかけた。

今後の雨雲の予想は「活発な雨雲が、夕方から夜にかけて静岡県内や神奈川県内、千葉県内に流れ込む予想になっている。特に海に突き出している半島、例えば伊豆半島や三浦半島などは、県内の中でも特に雨が強まりやすいエリア。千葉県内は南部の地域、広い範囲でこの後も雨が強まる可能性がある。東京都内もこの先、本降りの雨がもうしばらく続く」とした。

雨が止む時間の見通しは「午後7時前後には静岡県内から雨雲が抜けていく予想。東京都内や神奈川県内では、午後8時を過ぎると次第に止んでいく。千葉県内はもう少し時間がかかり、午後9時頃に雨は止んでいく予想になっています」と述べた。

（ABEMA NEWS）

