楽天ポイントが“貯まるスピードが加速する”「7月からのお得な改定情報」。ファミマ利用で還元率アップに
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆7月からSPUが進化！楽天ユーザー必見のお得な変更点
楽天のサービスを利用している方は多いと思います。実際に、貯めている共通ポイントランキングや活用している経済圏ランキングでは常に楽天が上位に入っています。そこで今回は楽天ポイントがより多く貯まるサービスやお得なキャンペーンについてご紹介します。
7月1日（水）からSPU（スーパーポイントアッププログラム）のルールが変更されます。SPUとは楽天のサービスを利用して条件を達成すると、その数に応じて楽天市場での買い物で還元されるポイント倍率がアップするというサービスです。
6月30日（火）までは最大18倍で、それが7月1日（水）からは対象サービスが1つ加わり、最大18.5倍になります。
◆ファミリーマート利用で楽天ポイント還元率がアップ
新たに加わるのはファミリーマートです。楽天以外のサービスが加わるのはSPU史上初です。ファミリーマートで楽天ポイントカードを提示して月間3,000円（税込）以上購入すると、その月の楽天市場での買い物でポイント+0.5倍になります。
ファミリーマートでは楽天ポイント、Vポイント、dポイントのうち、いずれか1つが200円（税込）につき1ポイント貯まります。1ポイント以上貯まった買い物が集計されて、それが3,000円以上になると条件達成です。タバコや切手、POSAカードなどはポイントが貯まらないので集計対象外です。
楽天市場での+0.5倍分は200円（税抜）につき1ポイントとなっており、月間獲得上限は500ポイントなので、10万円（税抜）までの買い物が対象となります。
なおSPUは、ほかにも「楽天カードで支払うと+2倍や楽天モバイルユーザーは+4倍」などがあります。楽天市場で買い物することが多い方は、積極的にSPUの条件達成を狙ってみてください。知らぬ間にどんどんポイントが貯まっていきます。ただ、ポイントのために買い物することがないよう、ご注意ください。
◆楽天モバイル感謝祭が開幕！先着10万人に無料アイスがもらえる
また、7月1日（水）10時から楽天モバイル最強感謝祭が開催されます。楽天モバイルユーザーは楽天市場でポイント5倍以上になったり、10％以上割引されたり、楽天トラベルで最大30％OFFなどになります。今から楽天モバイルを契約しても参加可能です。
そのうちの1つで先着10万名に「北海道産練乳のいちご氷バー」の無料クーポンが配布されます。配布期間は第1弾が7月1日（水）12時から3万枚、第2弾が7月8日（水）14時〜3万枚、第3弾が7月15日（水）17時〜2万枚、第4弾が7月22日（水）開始時間未定で2万枚の合計10万枚です。
キャンペーンがスタートしたらRakuten Linkに表示されるバナーをクリックするとクーポンを受け取れます。受け取れるのは全期間で1人1枚です。いちご氷バーは7月1日（水）12時〜8月31日（月）23時59分までにファミリーマートで受け取れます。
前回は4月にシュークリームの無料クーポンが12万枚配布されました。このときは3回に分けて配布され、開始時間にはサーバーがダウンしたのか全然受け取れず、数時間後に無事に受け取れました。今回はどうなるかわかりませんが、楽天モバイルユーザーはいちご氷バーを狙ってみてください。
◆楽天モバイル未契約の人が対象のキャンペーンも
楽天モバイルユーザーでない方が参加できるキャンペーンもあります。楽天モバイルクイズに回答でもれなく100ポイントプレゼントキャンペーンです。
楽天会員で6月18日（木）時点で楽天モバイルを契約していなかった方が対象です。キャンペーン期間は7月6日（月）10時まで。
楽天モバイルに関する○×問題が出題されます。正解かどうかは条件ではなく、間違えてもいいので回答すればいいだけです。1分もせず完了します。
条件を満たせば、9月末頃ポイントが付与されます。付与されるのは期間限定ポイントで付与日から3ヶ月が有効期間です。付与されたら楽天ペイなどで早めに消費するのがおすすめです。
無駄な買い物はしないように気をつけながら、楽天のサービスでより多くのポイントをゲットし、楽天モバイルユーザーはいちご氷バーもゲットしてみてください。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）
◆7月からSPUが進化！楽天ユーザー必見のお得な変更点
楽天のサービスを利用している方は多いと思います。実際に、貯めている共通ポイントランキングや活用している経済圏ランキングでは常に楽天が上位に入っています。そこで今回は楽天ポイントがより多く貯まるサービスやお得なキャンペーンについてご紹介します。
6月30日（火）までは最大18倍で、それが7月1日（水）からは対象サービスが1つ加わり、最大18.5倍になります。
◆ファミリーマート利用で楽天ポイント還元率がアップ
新たに加わるのはファミリーマートです。楽天以外のサービスが加わるのはSPU史上初です。ファミリーマートで楽天ポイントカードを提示して月間3,000円（税込）以上購入すると、その月の楽天市場での買い物でポイント+0.5倍になります。
ファミリーマートでは楽天ポイント、Vポイント、dポイントのうち、いずれか1つが200円（税込）につき1ポイント貯まります。1ポイント以上貯まった買い物が集計されて、それが3,000円以上になると条件達成です。タバコや切手、POSAカードなどはポイントが貯まらないので集計対象外です。
楽天市場での+0.5倍分は200円（税抜）につき1ポイントとなっており、月間獲得上限は500ポイントなので、10万円（税抜）までの買い物が対象となります。
なおSPUは、ほかにも「楽天カードで支払うと+2倍や楽天モバイルユーザーは+4倍」などがあります。楽天市場で買い物することが多い方は、積極的にSPUの条件達成を狙ってみてください。知らぬ間にどんどんポイントが貯まっていきます。ただ、ポイントのために買い物することがないよう、ご注意ください。
◆楽天モバイル感謝祭が開幕！先着10万人に無料アイスがもらえる
また、7月1日（水）10時から楽天モバイル最強感謝祭が開催されます。楽天モバイルユーザーは楽天市場でポイント5倍以上になったり、10％以上割引されたり、楽天トラベルで最大30％OFFなどになります。今から楽天モバイルを契約しても参加可能です。
そのうちの1つで先着10万名に「北海道産練乳のいちご氷バー」の無料クーポンが配布されます。配布期間は第1弾が7月1日（水）12時から3万枚、第2弾が7月8日（水）14時〜3万枚、第3弾が7月15日（水）17時〜2万枚、第4弾が7月22日（水）開始時間未定で2万枚の合計10万枚です。
キャンペーンがスタートしたらRakuten Linkに表示されるバナーをクリックするとクーポンを受け取れます。受け取れるのは全期間で1人1枚です。いちご氷バーは7月1日（水）12時〜8月31日（月）23時59分までにファミリーマートで受け取れます。
前回は4月にシュークリームの無料クーポンが12万枚配布されました。このときは3回に分けて配布され、開始時間にはサーバーがダウンしたのか全然受け取れず、数時間後に無事に受け取れました。今回はどうなるかわかりませんが、楽天モバイルユーザーはいちご氷バーを狙ってみてください。
◆楽天モバイル未契約の人が対象のキャンペーンも
楽天モバイルユーザーでない方が参加できるキャンペーンもあります。楽天モバイルクイズに回答でもれなく100ポイントプレゼントキャンペーンです。
楽天会員で6月18日（木）時点で楽天モバイルを契約していなかった方が対象です。キャンペーン期間は7月6日（月）10時まで。
楽天モバイルに関する○×問題が出題されます。正解かどうかは条件ではなく、間違えてもいいので回答すればいいだけです。1分もせず完了します。
条件を満たせば、9月末頃ポイントが付与されます。付与されるのは期間限定ポイントで付与日から3ヶ月が有効期間です。付与されたら楽天ペイなどで早めに消費するのがおすすめです。
無駄な買い物はしないように気をつけながら、楽天のサービスでより多くのポイントをゲットし、楽天モバイルユーザーはいちご氷バーもゲットしてみてください。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）