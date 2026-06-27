突然「あなたはPTA委員に選ばれました」と連絡が…学校に直談判して知った“意外な事実”／びっくり体験人気記事
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年6月6日 記事は取材時の状況）
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「このたびはPTAの委員を引き受けていただきありがとうございます！」
顔も名前も知らない人から突然こんなメールが届き、「心底ゾッとした」と語るのは、小学生の娘を持つ亜美さん（仮名・41歳）。くじ引きでPTAの委員に選ばれてしまったことで、ホラー映画を見ているような恐怖を感じたそうです。
◆「PTAの委員に選ばれました！」と留守電が
「娘が通う小学校の保護者会でPTAの役員・委員選出が行われ、くじ引きでうちが選ばれたんです。でも、私としては、引き受けるなんてひとことも言ってないし、そもそも自分のいないところで勝手に決められたことに納得がいかなかった。でも、こちらの都合や意思は度外視で、勝手に話が進められていました」
保護者会には、仕事の調整がつかず、オンラインで参加していたという亜美さん。ただ、音声が悪くて聞きづらかったため、先生たちの話がひと通り終わった後、接続を切って業務に戻ったそうです。
「どうやら、私がZoom（オンライン会議システム）から退出した直後に、PTA役員と各委員を選出するくじ引きが行われたようです。うちは見事にくじ引きで当たってしまい、その日の夕方、担任の先生から連絡がきました。
留守電に『今日の保護者会で○○さんがPTAの委員に選ばれました！』とメッセージが残されていたんですけど、勝手に選ばないでよ！と叫びたくなりましたね」
◆2年前に大病を患った母親のことも心配
フルタイムで働いている亜美さんは、担任の先生からの電話を受けて、ややパニックになったといいます。
「仕事と家事、子育てをこなすだけでも手一杯です。娘が小学校に入学してからは、夏休みなどの長期休暇や学校行事への参加などもあって、時間を調整してなんとかやりくりしている状態です。そのうえ、PTA活動もやるなんてありえないと思いました」
亜美さんには他にも気がかりになっていることが。
「遠方に住む高齢の両親です。特に、2年前に大病を患った母親が心配で、なるべく様子を見に行きたいとは思っているのですが、なかなか時間が取れない。とはいえ、もし急変したら駆け付けないといけないので……」
◆次々送られてくる不可解なメール
子育てに家事、フルタイムの仕事、そして高齢で病気がちな親。こんな状況でPTAの委員を引き受けるなんて、とてもじゃないけど無理！ 気に病む亜美さんをよそに、PTAの役員を名乗る人たちから次々と不可解なメールが送られてきたそうです。
「『引き受けてくれてありがとうございます』『これから一緒に頑張りましょう』『委員のマニュアルを読んでおいてくださいね』って書いてあって、なんだか不気味でした。お互いに会ったことも、話したこともない。何より、私が引き受ける意思を示す前から、こういうメールが送られてくること自体が不可解だし、意味不明でした」
そこで亜美さんは、学校に事情を説明し、辞退を申し出ることにしました。
「まず担任の先生に電話をして、私の現状を話し、PTA委員はできないと伝えました。先生は相談には乗ってくれたのですが、結局は、『お忙しいかと思いますが、そこを何とかお願いします』と言われただけでした」
けれども、亜美さんも引き下がらず、PTAを担当している教職員への直談判を決意。
◆副校長の「反応」にがっくり絶望
「担任の先生の次に対応してくださったのは、副校長先生でした。電話を代わった直後、『くじ引きで決まっちゃったんですよね?! ホントごめんなさい!!』と言われました。きっと、PTAのことで苦情を言う保護者もいるんだろうな、と思いましたね。
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「このたびはPTAの委員を引き受けていただきありがとうございます！」
顔も名前も知らない人から突然こんなメールが届き、「心底ゾッとした」と語るのは、小学生の娘を持つ亜美さん（仮名・41歳）。くじ引きでPTAの委員に選ばれてしまったことで、ホラー映画を見ているような恐怖を感じたそうです。
「娘が通う小学校の保護者会でPTAの役員・委員選出が行われ、くじ引きでうちが選ばれたんです。でも、私としては、引き受けるなんてひとことも言ってないし、そもそも自分のいないところで勝手に決められたことに納得がいかなかった。でも、こちらの都合や意思は度外視で、勝手に話が進められていました」
保護者会には、仕事の調整がつかず、オンラインで参加していたという亜美さん。ただ、音声が悪くて聞きづらかったため、先生たちの話がひと通り終わった後、接続を切って業務に戻ったそうです。
「どうやら、私がZoom（オンライン会議システム）から退出した直後に、PTA役員と各委員を選出するくじ引きが行われたようです。うちは見事にくじ引きで当たってしまい、その日の夕方、担任の先生から連絡がきました。
留守電に『今日の保護者会で○○さんがPTAの委員に選ばれました！』とメッセージが残されていたんですけど、勝手に選ばないでよ！と叫びたくなりましたね」
◆2年前に大病を患った母親のことも心配
フルタイムで働いている亜美さんは、担任の先生からの電話を受けて、ややパニックになったといいます。
「仕事と家事、子育てをこなすだけでも手一杯です。娘が小学校に入学してからは、夏休みなどの長期休暇や学校行事への参加などもあって、時間を調整してなんとかやりくりしている状態です。そのうえ、PTA活動もやるなんてありえないと思いました」
亜美さんには他にも気がかりになっていることが。
「遠方に住む高齢の両親です。特に、2年前に大病を患った母親が心配で、なるべく様子を見に行きたいとは思っているのですが、なかなか時間が取れない。とはいえ、もし急変したら駆け付けないといけないので……」
◆次々送られてくる不可解なメール
子育てに家事、フルタイムの仕事、そして高齢で病気がちな親。こんな状況でPTAの委員を引き受けるなんて、とてもじゃないけど無理！ 気に病む亜美さんをよそに、PTAの役員を名乗る人たちから次々と不可解なメールが送られてきたそうです。
「『引き受けてくれてありがとうございます』『これから一緒に頑張りましょう』『委員のマニュアルを読んでおいてくださいね』って書いてあって、なんだか不気味でした。お互いに会ったことも、話したこともない。何より、私が引き受ける意思を示す前から、こういうメールが送られてくること自体が不可解だし、意味不明でした」
そこで亜美さんは、学校に事情を説明し、辞退を申し出ることにしました。
「まず担任の先生に電話をして、私の現状を話し、PTA委員はできないと伝えました。先生は相談には乗ってくれたのですが、結局は、『お忙しいかと思いますが、そこを何とかお願いします』と言われただけでした」
けれども、亜美さんも引き下がらず、PTAを担当している教職員への直談判を決意。
◆副校長の「反応」にがっくり絶望
「担任の先生の次に対応してくださったのは、副校長先生でした。電話を代わった直後、『くじ引きで決まっちゃったんですよね?! ホントごめんなさい!!』と言われました。きっと、PTAのことで苦情を言う保護者もいるんだろうな、と思いましたね。