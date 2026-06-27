女優の内田有紀（50）が27日放送のフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。トレードマークのショートヘアの理由を明かした。

番組では、内田と同い年のMC庄司智春が10代の頃に夢中で見ていたドラマまとめを公開。内田は映像を見ながら、18歳で主演したドラマ「17才-at seventeen-」の場面では「眉毛をわざと太く描いて、ボーイッシュに見えるように」。20歳で主演した「翼をください！」では「（佐藤）浩市さんが35歳ですからね」と解説した。

ドラマに引っ張りだこだった当時、撮影は「意外と同時じゃなくて、終わったら次」だったというが「ただ、全く次の準備ができる時間がなかったから、だからずっと髪短かったんですよ」。

これに庄司、藤本美貴夫妻は「えぇーーー！？」「そういうことだったんですか？」と仰天。内田は「髪を伸ばす時間がないままドラマに入るので、切るしかないじゃないですか。だからどんどん短くなってっちゃったの。次の役のためにショートはショートでもうちょっと短くしないとと思って」と説明した。