女優の杏（40）が27日、自身のインスタグラムを更新し、異例の猛暑が続く仏・パリでのショットを公開した。

2022年から3人の子供とともにパリで生活。この日の投稿では「連日暑いので、お散歩は早朝です」と2匹の愛犬と散歩するショットを投稿。「湿度が高くないのと、朝の温度は控えめなのでこの時間帯のうちに！！なるべくしっかり歩いて運動。学校も休校なのでそのままみんなで朝カフェしてみたり」と生活の様子を明かした。

「現在、パリのポン・ヌフが涼しげな洞窟に変身しています！」とポン・ヌフ橋を覆うインスタレーションの中でのショットや、「ルーブル美術館のカルーゼル凱旋門の向こうには、オリンピックの記憶新しい聖火台の気球」とルーブル・ピラミッド前でのワンちゃんたちの画像も披露。

「早朝のパリ観光でした」と紹介し、自身が着ているゆったりとしたロングワンピースについて「(この写真のアッパッパはインドで買ったもの！またインドに行きたい…)」と説明している。

フォロワーからは「杏ちゃんもワンちゃんたちもお元気そうで安心しました」「夏のパリは本当に大変そうですね。杏さんもワンちゃん達も可愛い」「アッパッパも杏ちゃんが着るとお洒落なワンピース」「ワンちゃん達の表情見ると杏さんの愛情たっぷり感が伝わってくる」「アッパッパ久しぶりに聞きました。母がよく言ってたのを思い出します」などのコメントが届いている。