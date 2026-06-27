「思い出として心に残りやすい」旅行のために“被服代・美容代”を節約する41歳女性がケチらないもの
物価高が続く中、以前のように気軽に旅行ができなくなったと悩む人も多いのではないでしょうか。しかしそんな中でも、工夫を凝らして旅を楽しみ続けている人たちがいます。
All About編集部は全国20〜60代の200人を対象に「物価高でも旅を楽しむ人の『家計やりくり』調査」を実施しました。今回はその中から、宮城県に住む41歳女性のエピソードを紹介します。
・年齢：41歳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：販売職
・世帯年収：750万円
・貯蓄：1000万円
最近女性が行って感動した旅先は「大阪」だそう。どんな思い出ができたのでしょうか。
「USJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）に家族で初めて行って、朝から晩まで楽しめた。子どもがすごく楽しそうだったのが、親としてもうれしかった」
「私の被服代や美容代。自分に関わるものは削りやすいと思ったから。子どもは育ち盛りで食費は削りたくなかったので、被服やメイク用品、スキンケア用品を見直した」
自分のコントロールしやすいところから家計を見直した女性。この工夫によって月5000円節約できているといいます。また、物価高を踏まえて、旅行は宿泊数を減らしたり、日帰り中心に変えたり、行く回数を減らして1回の旅行を「とっておき」にするようにしたりしているそうです。
そして、ほかにも旅行先でのやりくりをしています。
「物価高の影響で、旅先の食事代が前よりも高くなってきている。1人1000円以上が当たり前になってきているので、夫と子どもに好きなものを食べさせ、私は単品でおかず系のものを頼むようにしている。そして、子どもの残り物を食べて節約している」
「レジャーは思い出として、心に残りやすい。その場所でしか経験できないことを子どもにも経験させてあげたいから」
子どもを思いやり、子どもと一緒に過ごす時間や体験を重視する女性。物価高でも旅行を諦めない理由を聞くと、「子どもが小さいうちにしか、家族で旅行には行けないと思うので、行けるうちに行きたい。いろんな思い出を作りたい」と、家族への愛が感じられます。
最後に、今後の「旅とお金の付き合い方」について考えていることを聞きました。
「物価高でも旅行を続けていけるよう、できるだけ近場で楽しめる旅を見つけていきたい。高級ホテルではなく、キャンプなどをして節約を心がけたいと思う」
子どもと共に過ごす限られた時間を何よりも大切にしながら、削れるところは賢く削る。女性のようにメリハリのある家計管理は、物価高の中でも旅行を楽しむために大切なのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高でも旅を楽しむ人の「家計やりくり」調査
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：53人、女性：147人）
※回答者のコメントは原文をベースに一部整えています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国20〜60代の200人を対象に「物価高でも旅を楽しむ人の『家計やりくり』調査」を実施しました。今回はその中から、宮城県に住む41歳女性のエピソードを紹介します。
最近旅行した大阪での思い出【回答者プロフィール】
・年齢：41歳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：販売職
・世帯年収：750万円
・貯蓄：1000万円
「USJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）に家族で初めて行って、朝から晩まで楽しめた。子どもがすごく楽しそうだったのが、親としてもうれしかった」
「自分に関わるものは削りやすいと思ったから」家族で旅行を楽しんだ様子の女性ですが、旅行代のために家計はどのように管理しているのでしょうか。普段の生活で真っ先に削った支出について聞きました。
「私の被服代や美容代。自分に関わるものは削りやすいと思ったから。子どもは育ち盛りで食費は削りたくなかったので、被服やメイク用品、スキンケア用品を見直した」
自分のコントロールしやすいところから家計を見直した女性。この工夫によって月5000円節約できているといいます。また、物価高を踏まえて、旅行は宿泊数を減らしたり、日帰り中心に変えたり、行く回数を減らして1回の旅行を「とっておき」にするようにしたりしているそうです。
そして、ほかにも旅行先でのやりくりをしています。
「物価高の影響で、旅先の食事代が前よりも高くなってきている。1人1000円以上が当たり前になってきているので、夫と子どもに好きなものを食べさせ、私は単品でおかず系のものを頼むようにしている。そして、子どもの残り物を食べて節約している」
子どもと一緒に旅行できるうちに普段の生活だけでなく、旅行のスタイルを見直したり、旅先での食費も節約したりしている女性ですが、旅先での「レジャー代」だけはケチりたくないといいます。
「レジャーは思い出として、心に残りやすい。その場所でしか経験できないことを子どもにも経験させてあげたいから」
子どもを思いやり、子どもと一緒に過ごす時間や体験を重視する女性。物価高でも旅行を諦めない理由を聞くと、「子どもが小さいうちにしか、家族で旅行には行けないと思うので、行けるうちに行きたい。いろんな思い出を作りたい」と、家族への愛が感じられます。
最後に、今後の「旅とお金の付き合い方」について考えていることを聞きました。
「物価高でも旅行を続けていけるよう、できるだけ近場で楽しめる旅を見つけていきたい。高級ホテルではなく、キャンプなどをして節約を心がけたいと思う」
子どもと共に過ごす限られた時間を何よりも大切にしながら、削れるところは賢く削る。女性のようにメリハリのある家計管理は、物価高の中でも旅行を楽しむために大切なのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高でも旅を楽しむ人の「家計やりくり」調査
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：53人、女性：147人）
※回答者のコメントは原文をベースに一部整えています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)