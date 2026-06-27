「もう終わりだ」「心が痛む」日本と対戦したスウェーデン代表の“公式発表”にファン悲鳴「フランスと戦えるのか」【W杯】
スウェーデンサッカー協会は現地６月27日、スウェーデン代表のDFイサク・ヒエンが残りの北中米ワールドカップを欠場することを発表した。
27歳のCBは25日に開催されたグループステージ（Ｆ組）第３戦の日本戦に先発するも、35分に左足を抑えながら、ピッチに倒れ込んだ。メディカルスタッフの治療を受けるもプレー続行は不可能となり、37分にルーカス・ベリバルとの交代を余儀なくされていた。
同協会の公式サイトによれば、スウェーデン代表チームの医師ヨナス・ヴェルナー氏はこう説明している。
「イサクは左太ももの裏側を負傷し、今後のワールドカップ出場が不可能となった。彼は所属クラブに戻り、この怪我のためしばらくの間サッカーから離れることになる」
この悲報にSNS上では母国ファンから「心が痛む」「最高がいないこの状況でフランスと戦えるのか」「もう終わりだ」「早い回復を祈っている」「悲しい」といった声があがっている。
グループ３位で決勝トーナメント進出を決め、ラウンド32ではフランス代表と対戦するスウェーデン。主力DFを欠いて戦いに臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
27歳のCBは25日に開催されたグループステージ（Ｆ組）第３戦の日本戦に先発するも、35分に左足を抑えながら、ピッチに倒れ込んだ。メディカルスタッフの治療を受けるもプレー続行は不可能となり、37分にルーカス・ベリバルとの交代を余儀なくされていた。
「イサクは左太ももの裏側を負傷し、今後のワールドカップ出場が不可能となった。彼は所属クラブに戻り、この怪我のためしばらくの間サッカーから離れることになる」
この悲報にSNS上では母国ファンから「心が痛む」「最高がいないこの状況でフランスと戦えるのか」「もう終わりだ」「早い回復を祈っている」「悲しい」といった声があがっている。
グループ３位で決勝トーナメント進出を決め、ラウンド32ではフランス代表と対戦するスウェーデン。主力DFを欠いて戦いに臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神