スポニチ発アイドル「スポポポポニー」の新メンバー、桜羽（さくらば）のえるが27日、東京・渋谷Spotify O―nestで行われた「MARQUEE祭mini vol.326」で“お披露目ライブ”を行った。

学生時代はダンス部に所属、その後は看護師として働いていたが、このほど「夢だった」というアイドルに転身。「うさぎキャラとかわいいものが大好き」というだけに、自身の好みのカラーにぴったりの「ピンク担当」としてデビューした。

ステージでは先輩メンバー4人とともに躍動。「あいことば」、「夢追いカレンダー」、「ポジティブチャンネル」、「ラッキー☆COLOR」の4曲を熱唱し、息の合ったダンスも見せた。

終了後は物販ブースでファンと初交流し「お客さんから“1、2曲目は硬かったね”と言われたが、後半は振り切ってやろうと思って、楽しくできました」と笑みを浮かべた。

先輩の4人も新人を歓迎。椎葉彩（担当カラー:紫）は「のえちゃんはアイドルとして初めてだったけど頑張ってくれた。ファンの方からもいいライブだったと言ってもらえた」、鈴白想空（青）は「5人になって凄く楽しかった。のえちゃんは本当に練習を頑張っていた」とコメント。宇咲春花（水色）は「緊張したが、また新しい色のピンクののえるちゃんが入ってくれてうれしい」、姫矢ゆず（黄）は「フォーメーションが新しくなった。暖色が増えてより鮮やかになった。ステージでのえるちゃんと目が合う瞬間があってうれしかった」」と語った。

温かい言葉を受けた桜羽は「皆さんから“5人になって、こんなことをしたい”って言ってもらえた。とっても親切だし、これからがワクワク楽しみ」と意気込んだ。今後はモンゴル遠征なども控えるだけに、5人になった「スポポポポニー」の活躍に期待十分だ。