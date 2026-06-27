三重大学医学部付属病院（津市）は、全身の骨などへ転移した前立腺がん患者に放射性薬剤を投与する新たな治療法「ＰＳＭＡ療法」を県内で初めて導入したと発表した。

患者のＱＯＬ（生活の質）の向上に寄与したり、がんの進行を遅らせたりすると期待される。（西川莉紗）

前立腺がんは尿道を取り囲むようにあるクルミ大の臓器（前立腺）にできるがん。国立がん研究センターの「がん情報サービス」によると、男性で最も多いがんで、年間の国内の新規患者は１０万人以上、死亡者数は１万３０００人に上る。三重大付属病院によると、県内では年約１４００人が新たに罹患（りかん）しているという。

前立腺内や周囲のリンパ節にとどまる時期に発見された場合は手術などによる治療が有効で、診断後の５年間に生存する人の割合を示す「５年相対生存率」は高い。一方、ホルモン療法が効かなくなり、全身の骨やリンパ節などに転移した「去勢抵抗性前立腺がん」と診断されると、生存率は５３・４％に低下する。

同病院はこのがん患者に対し、抗がん剤による治療を行ってきたが、全身の倦怠（けんたい）感や吐き気といった副作用があるなど治療には限界があり、新たな治療法が求められていた。

新たに導入したＰＳＭＡ療法は、前立腺がん細胞に多く存在するＰＳＭＡ（たんぱく質）に結合する放射性薬剤を点滴や注射で投与する。ＰＳＭＡに結合した薬剤が、がん細胞に取り込まれて放射線（ベータ線）を放出し、細胞内のＤＮＡを攻撃する仕組みだ。治療期間は約８か月間で、６週間ごとに１回、計６回、２泊３日入院して治療する。体から放出される放射線量が基準以下になってから退院する。

抗がん剤治療と比べた利点について、同病院放射線科の市川泰崇准教授は「副作用や治療頻度が少なく、患者の負担を減らせる」と指摘し、患者のＱＯＬが向上するとみている。同病院によると、生存期間は数か月から半年程度長くなる可能性があるという。

同病院は放射線を扱う専用の病室を３部屋用意し、年１０〜２０人の治療を目指す。保険が適用されるほか、高額療養費制度で自己負担額は軽減される。

同病院によると、ＰＳＭＡ療法を求めて豪州に渡航する患者の負担を減らせるという。国内では神戸大学医学部付属病院（神戸市）が患者を受け入れた実績がある。

三重大が５月に行った記者会見で、同大付属病院の佐久間肇病院長（同大副学長）は「県内の治療の選択肢を増やすことにつながる」と話した。