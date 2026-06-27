マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が２７日、ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われたイベント「第２回 ユニクロ イチロー ＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ ＤＡＹ」に参加。取材では、２年前から熱中している料理について熱弁した。

イチロー氏は質問が飛ぶなり、「完全に料理ですね」と即答。１年半前に「１か月以上、家に居ることが確定した」期間を機に友人から料理を教わり、没頭したという。エプロンも着用するというレジェンドは「まずは僕のエプロン姿にみんなビックリしていた。最初はしっくりこなかったんですけど、面白いもんでも毎日やってると制服みたいになってきちゃって、今なかったら気持ち悪いです」と笑顔。得意料理はイタリアの首都ローマの名物パスタ料理「カチョエペペ」だといい、「最初に覚えたそのカチョエペペというチーズのパスタは、今までダメ出しを食らったことはないです。やっぱりゆで加減。これさえ間違えなければ大丈夫です」と絶対的な自信をのぞかせていた。

昨年１１月２９日に行われた同イベントの第１回では、サッカー元日本代表の内田篤人氏、テニスで１６年リオデジャネイロ五輪銅メダルの錦織圭氏が参加し、サッカーとテニスをプレーした。この日は１９９８年サッカーＷ杯フランス大会で日本人初得点を記録した中山雅史氏（５８）、２００８年北京五輪男子４×１００メートルリレー銀メダリストの末続慎吾氏（４６）との共演になった。子供ら約１８０人が参加するなど、夢の交流を楽しんだ。