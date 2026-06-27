バラエティーでＭＣ多数の人気アイドルが「何度か政治家に誘われてます」と告白した。

ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」（金曜・深夜０時４８分）が２６日に放送され、先日放送した「村上信五＆ブラマヨ小杉などＭＣだらけの熱海日帰り旅ＳＰ」の未公開トーク編を大放出。

「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ」の宮近海斗は、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの村上信五に「今後の展望というか、ここから先の将来、こうなりたいとかあるんですか」とたずねた。

村上は「まじめな話、グループを続ける」と返答。「すったもんだありましたけど、５人残って改名もして。これで次誰か欠けたら、もう立ってられへんぞと」とグループの思いを語った。

一方、村上と付き合いが長いという「ブラックマヨネーズ」小杉竜一は、個人として何かやりたいことがあるのでは、と想像。村上は「そりゃもう簡単ですよ。この国をよくすることや」と真顔。小杉は「俺ね、政治家になりそうな気がするんですよ」と言った。

すると村上は「何度か政治家に誘われてます」と仰天告白。「今はすみませんって断ってます」という。スタジオ一同は驚き、それを聞いた有田哲平は「普通は『無理無理』『やらない』って言うじゃん？割と前向きなほうだよね。うそをつかないようにしてるというか」と感心。村上は「政治家ってうそついたらあかんやんか」と返すと、小杉は「政治家としてしゃべってるやん！」とツッコんだ。