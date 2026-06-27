歌手の森高千里さんが6月26日、自身のインスタグラムを更新。大阪で開催したコンサートを多数の写真とともに報告しました。



【写真を見る】【 森高千里 】大阪でのライブを報告「30年以上ぶりに歌う楽曲など、濃い選曲をしています」



森高さんは「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour 6月26日 大阪 Zepp Osaka Bayside 終了しました！⁡」と投稿。





ライブで歌う画像を添えて「今日も濃厚な時間でしたね〜。一緒にライブを作ってくださりありがとうございました！」と綴りました。





今回のツアーでの選曲について「今回のツアーはコンサートで初めて歌う楽曲だったり、30年以上ぶりに歌う楽曲など、濃い選曲をしています。」と明かしました。





コンサートで着用した黒いミニスカートのドレスについて「本編の衣装は漆黒のベルベットで、袖口の膨らみがポイントです。」と投稿。





また黒い光沢感のあるドレスについては「アンコールの衣装は光や角度によって見え方が変わって見えると思います。」「どちらもこだわり抜かれた衣装です！」と記しています。





6月14日に埼玉・越谷市で始まった森高さんの夏のツアーは「あっという間に折り返しとなりました。」とのこと。





最後は「天候の悪い中ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。」と、ファンへの感謝の言葉で締めくくりました。





この投稿を見たファンからは「その輝きは、まさに唯一無二」「笑顔と歌声に元気と癒しを頂きました」「今夜も最高でしたよー」「益々、惚れてまうやろ〜」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】