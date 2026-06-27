歌手May J.（38）が、26日放送のBS朝日「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ」（金曜後10・30）にゲスト出演し、出産を経て変わった私生活について明かした。

元々インドア派だったという。「休みの日は、だいたい家にいる。家にいないとバチが当たると思っていて。ちょっと友達と出かけるとかすると、次の日に声が出づらいとか…。声を守るためにいつも家にいたんですよ」と、その理由を明かした。

それが、出産を機に一変したという。22年に俳優の尚玄との結婚を発表し、23年に第1子出産を報告。ママとして日々、奮闘している。インドア派も返上したという。「子供が生まれたら、そんなことを言っていられないので。寝られない日もあるし、あ…どうでもいいって思うようになりました。どうでもいいっていうか、ジンクス？」と明かした。

子供のために、積極的に外へ出るようになった。「今は子供が朝、起きるのが早いので、起きたら朝から散歩に行って。私、凄いシャイなんですよ、元々。でも、朝からいろんな人に話しかけて。“こんにちは〜！”って。オープンになりました。明るくなりました」と笑顔で報告していた。