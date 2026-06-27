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台風7号による空の便の影響です。

きょう（27日）は全日空が羽田と八丈島の間の6便で、日本航空が羽田と和歌山県の南紀白浜の間で2便が欠航となっています。

航空各社は最新の情報を確認するよう呼びかけています。