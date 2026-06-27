演歌歌手の市川由紀乃（50）が27日、東京・中野区役所で開催された「台湾文化祭2026」の開幕式に出席。京都市在住の書道家・竹本大亀氏とのコラボパフォーマンスを披露した。

同イベントのスペシャルアンバサダーに就任した市川は、新曲「ちりぬるを」やヒット曲「命咲かせて」、台湾出身の歌手テレサ・テンさんの代表曲「時の流れに身をまかせ」を全3曲を歌唱。竹本氏による書道パフォーマンスとの共演で、会場に集まった観客を沸かせた。

市川は竹本氏とのコラボに「このような機会はないし、初めての経験」と感慨深げ。歌唱中には、竹本氏が巨大な筆で「ちりぬるを」「縁」と書きあげたが「背筋がピンと伸びる思いがしました」と笑みを浮かべた。

2024年8月に卵巣がんと診断されたことを公表し、25年に歌手活動を再開。約1年がたち「体調は日に日に良くなっています」と近況を明かした。休日はとにかく寝ることを意識しているといい「ひたすら寝る。睡眠がチャージになっています」。抗がん剤の副作用で手足の指のしびれは残っているが、少しずつ慣れていった。「今日も良い感じでしびれてるなと思いながら、舞台に立って楽しんでいます。皆様に元気な姿を見ていただけるのが楽しいです」と話した。

ストレス解消法を聞かれると「ストレスを感じることがあまりない」と明かした。悔しさを感じる瞬間も自身の糧となっているようで「ストレスも自分にとっては良い経験」と語った。イベントは中野区役所、中野四季の森公園で28日まで。