ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が２６日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。

この日は２３日に放送されたＳＰの未公開トークを放送。ドライブ中、島での生活が話題になると、有田は「俺ね。知ってるよ。無人島、売ってるから」と話した。Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・宮近海斗が「島を買えるんですか？」と驚いた。

ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・村上信五は「俺、いっぺん（島を）見てたよ。一時期」と述懐。今度は有田が「マジで？」と驚いた。

宮近が「前向きに検討していたんですか？」と聞くと、村上は「瀬戸内海で買おうかなと思って」と振り返った。

有田が宮近に「１０００万ぐらいで買えたよ。もうピンキリ。自分のもん」と話すと、村上は「沖縄の方に５億のやつもあったで」と話した。

宮近が「一島が自分のものに？」と聞くと、有田は「だけど。その１０００万で仮に買いましたって言っても、結局そこから電気引いたりインフラとか整備してたら…。もうね…。１億円ぐらいかかる」と説明した。

宮近は「でも夢ありますよね。自分で開拓するの」と興奮していた。