東海道新幹線に、かつてない「夜行列車」が誕生します。JR東海は、特別列車「東海道ルミエールエクスプレス」を2026年8月8日（土）に運行。東京駅を22:00に出発し、岐阜羽島駅で約6時間の停車（車中泊）を経て、翌朝6時台に京都・新大阪へ到着する異色の夜行ダイヤです。

特筆すべきは「東京〜新大阪が1万5,000円」という、実質ホテル代込みとも言える破格のプライス。7月3日（金）の発売開始を前に、注目の運行ダイヤや申込方法、そして「消灯なし」「車内販売なし」といった新幹線ならではのシビアな乗車ルールを徹底解説します。

東海道新幹線に「夜行列車」!? 名前の由来は？

JR東海は、夏の旅行やレジャーシーズンにおける様々な利用ニーズに応えるため「当日出発・翌朝到着」の特別列車「東海道ルミエールエクスプレス」を運行します。東海道新幹線はこれまで、深夜帯のメンテナンス時間を確保するために夜行列車の運行を行っていませんでした。しかし今回、専用旅行商品の購入者限定の特別列車として、普段の利用とは異なる体験が楽しめる一夜限りの列車を運行します。

列車名の「ルミエール」は、フランス語で「光」を意味する言葉。翌朝から目的地での時間を有効に使えるという列車の特徴を、「朝の光」と「新しい一日の始まり」をイメージできる言葉で表現しています。なお、「東海道ルミエールエクスプレス」は現在、商標登録出願中です。

「東海道ルミエールエクスプレス」のスケジュールと料金

「東海道ルミエールエクスプレス」行程

「東海道ルミエールエクスプレス」の出発日は2026年8月8日（土）、到着日は翌8月9日（日）。22時台に首都圏を出発し、始発列車の到着時刻より早く関西圏に到着します。

【運行日程・乗降駅】

出発日：2026年8月8日（土）

乗車駅：東京駅、品川駅、新横浜駅（※品川駅、新横浜駅では降車できません）

到着日：2026年8月9日（日）

降車駅：京都駅、新大阪駅（※京都駅では乗車できません）

【運行ダイヤ（行程）】

東京 22:00発〜品川 22:07発〜新横浜 22:18発〜（※岐阜羽島駅に停車）〜京都 06:44着〜新大阪 06:59着

【販売・旅行代金】

販売開始：2026年7月3日（金）14:00よりJR東海ツアーズの申込サイトで販売予定

旅行代金：東京発〜新大阪着（普通車指定席）おとな1名の利用で1万5,000円（税込）予定

※普通車のほかグリーン車の商品や、こども用の商品の販売も予定されています。販売席数（定員）やその他の詳細につきましては申込サイトから確認してください。

なぜ岐阜羽島駅で約6時間停車？ 夜行新幹線のリアル

岐阜羽島駅（画像：PIXTA）

今回の発表で最大の注目点は、「途中、岐阜羽島駅で停車し、翌朝まで車内で過ごす」という極めてユニークな運行スケジュールです。24:00〜翌朝6:00頃までの約6時間は岐阜羽島駅に停車し続けますが、なぜこのようなダイヤが組まれたのでしょうか。

背景にあるのは、東海道新幹線が誇る安全性を支える「深夜帯の大規模保守作業」です。東海道新幹線では、毎日深夜から早朝にかけて線路・設備等の保守作業を実施しています。そのため、夜間に営業列車を本線上で走り続けることはできません。

そこで「待避線等の設備が整った岐阜羽島駅の構内に列車を一晩停車させる」という異例の運用を採用。保守作業が行われている本線を避け、安全な駅構内で待機したのち、早朝の作業終了と同時に再び関西へ向けて走り出す仕組みです。

ただし、乗車にあたっては一般的な夜行バスや従来の寝台列車とは異なる「新幹線特有のシビアなルール」が設定されています。

・室内灯は常時点灯となり消灯されない

・停車中の時間帯に保守作業を実施しているため、作業にともなう音や振動等が車内まで届く可能性がある

・列車内はデッキ・トイレを含めすべて禁煙

・売店や車内販売の営業は行われない

・グリーン車に乗車してもモバイルオーダーサービスは不可。おしぼりも提供されない

なお、岐阜羽島駅到着後と発車前にはそれぞれ30分程度新幹線のドアが開き、係員の案内のもと改札内の自動販売機、喫煙所のみ利用できます（改札外に出ることはできません）。自動販売機が売り切れとなる場合があるため、飲み物等はあらかじめ乗車前に購入しておきましょう。

旅行代金1万5,000円という設定は、東京〜新大阪間の通常の新幹線指定席料金とほぼ同額です。宿泊費を浮かせつつ、翌朝6時台から京都・大阪エリアをフルに観光できるタイムパフォーマンスは圧倒的。アイマスクや耳栓を準備して挑む「東海道新幹線での車中泊」は、鉄道ファンのみならず旅好きにとっても2026年夏の大きなトピックになるでしょう。

あなたは乗るべき？ 編集部が考える「3つの判断基準」

ルールだけを見ると少し過酷にも思えるこの列車ですが、旅行者目線で見ると「極端に人を選ぶ超特化型ダイヤ」と言えます。

「ほぼ無料で1泊できる」最強のコスパ

8月８日（最繁忙期）の東京〜新大阪の「のぞみ」指定席は1万5,120円。つまり、追加料金なしで関西への移動と一晩のベッド（座席）が手に入る計算になります。8月上旬の大阪市内のホテル高騰を考えれば、価格破壊に近い設定です。

「リクライニングで寝られるか」が決め手

座席はフルフラットにならない通常の新幹線シートです。「夜行バスの3列独立シートで爆睡できるタイプ」なら間違いなく買いですが、環境の変化に敏感な人は、翌日の関西観光を“寝不足の重い体”で迎えるギャンブルになります。

「8月9日 朝イチ勢」の新たな選択肢

新大阪6:59着という時間は、USJの朝イチ開園待ちや、関西エリアで開催する夏の大型フェス、イベントに「前日入り宿泊費ゼロ」で参戦できることを意味します。この事実に魅力を感じる人は、7月3日の発売争奪戦に参加する価値が大いにあります。

なお、新幹線の夜行列車企画としては、まもなく引退が決まっている500系新幹線の夜行運行というレア企画「V 編成で一夜を過ごす 500 系新幹線特別運行」が話題です。2026年7月31日（金）運行、抽選受付の開始は6月30日（火）です。

【参考】JR西・500系新幹線は2027年7月引退へ！ ラストランの日程から「夜行運行」「V4ラストラン」など全スケジュール、グッズや駅弁情報まで解説（※2026年6月掲載） https://tetsudo-ch.com/13031287.html

普段は決して立ち入ることのできない「深夜の新幹線車内」。あなたは実用性重視の関西旅行として使いますか？ それとも歴史的な鉄旅としてフル装備で挑みますか？ チケット争奪戦は必至です。ぜひチェックしてみてくださいね。

（画像：JR東海）

鉄道チャンネル編集部

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