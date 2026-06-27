【北中米W杯グループリーグ第3節】(シアトル)

エジプト 1-1(前半1-1)イラン

<得点者>

[エ]マハムード サベル(5分)

[イ]ラミン レザイアン(14分)

<警告>

[エ]マハムード サベル(20分)、ヤセル イブラヒム(42分)、モハナド ラシーン(90分+2)

[イ]ホセイン カナアニ(19分)、アリ ネマティ(43分)、サイード エザトラヒ(79分)、ショジャー ハリルザデ(90分+4)

観衆:66,925人

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