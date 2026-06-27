エジプトvsイラン 試合記録
【北中米W杯グループリーグ第3節】(シアトル)
エジプト 1-1(前半1-1)イラン
<得点者>
[エ]マハムード サベル(5分)
[イ]ラミン レザイアン(14分)
<警告>
[エ]マハムード サベル(20分)、ヤセル イブラヒム(42分)、モハナド ラシーン(90分+2)
[イ]ホセイン カナアニ(19分)、アリ ネマティ(43分)、サイード エザトラヒ(79分)、ショジャー ハリルザデ(90分+4)
観衆:66,925人
├混戦G組はエジプトが耐えて2位通過!イランは“歓喜のAT逆転弾”が無情オフサイド
└“幻決勝弾”イランの悲願お預けも3位争いで韓国より上位でフィニッシュ、GL最終日の3組を残すのみ
エジプト 1-1(前半1-1)イラン
<得点者>
[エ]マハムード サベル(5分)
[イ]ラミン レザイアン(14分)
<警告>
[エ]マハムード サベル(20分)、ヤセル イブラヒム(42分)、モハナド ラシーン(90分+2)
[イ]ホセイン カナアニ(19分)、アリ ネマティ(43分)、サイード エザトラヒ(79分)、ショジャー ハリルザデ(90分+4)
観衆:66,925人
├混戦G組はエジプトが耐えて2位通過!イランは“歓喜のAT逆転弾”が無情オフサイド
└“幻決勝弾”イランの悲願お預けも3位争いで韓国より上位でフィニッシュ、GL最終日の3組を残すのみ