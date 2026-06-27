混戦G組はエジプトが耐えて2位通過!イランは“歓喜のAT逆転弾”が無情オフサイド
[6.26 W杯G組第3節 エジプト1-1イラン シアトル]
ワールドカップG組の第3節で、エジプト代表対イラン代表は1-1で引き分けた。エジプトは2位での突破が決まり、決勝トーナメント1回戦はオーストラリアと対戦することになった。
混戦のG組。首位で勝ち点4のエジプトと、同2で2位のイランの対戦となったが、同2で3位のベルギーと同1で4位のニュージーランドもグループリーグ突破を目指しており、最後まで気の抜けない戦いになった。
エジプトとイランは序盤から点を奪い合う展開になった。まずは前半5分にボックス内でMFモハメド・サラーが蹴ったシュートのこぼれ球から最後はMFマハムード サベルが蹴り込んで、エジプトが先制に成功した。
しかし前半9分にイランはエリア内でFWメフディ・タレミが足を引っかけられてPKを獲得。タレミ自らが蹴ったPKはGKモスタファ・ショベイルに防がれるが、同14分、MFモハンマド・モヘビの左クロスからDFミラド・モハマディが切り込んでシュート。GKが弾いたボールを角度のない所からDFラミン・レザイアンが押し込んで同点に追いついた。
エジプトは前半14分にDFモハメド・アブデルモネイムが負傷交代を余儀なくされる。それでもチームを落ち着かせながら進めることで逆転弾は許さない。また他会場ではベルギーがニュージーランドを大きくリードしており、勝てば首位通過を決めることができるエジプトだが、引き分けても2位通過なことから負けない戦いを続けていく。
しかし後半アディショナルタイム3分だった。イランはFKからゴール前の混戦を作ると、波状攻撃から最後にDFショジャー・ハリルザデが蹴り込む。イランの歓喜に包まれたが、VARチェックが入り、オフサイドが認められたことで得点は取り消し。無念の1-1で試合終了となった。
ワールドカップG組の第3節で、エジプト代表対イラン代表は1-1で引き分けた。エジプトは2位での突破が決まり、決勝トーナメント1回戦はオーストラリアと対戦することになった。
混戦のG組。首位で勝ち点4のエジプトと、同2で2位のイランの対戦となったが、同2で3位のベルギーと同1で4位のニュージーランドもグループリーグ突破を目指しており、最後まで気の抜けない戦いになった。
しかし前半9分にイランはエリア内でFWメフディ・タレミが足を引っかけられてPKを獲得。タレミ自らが蹴ったPKはGKモスタファ・ショベイルに防がれるが、同14分、MFモハンマド・モヘビの左クロスからDFミラド・モハマディが切り込んでシュート。GKが弾いたボールを角度のない所からDFラミン・レザイアンが押し込んで同点に追いついた。
エジプトは前半14分にDFモハメド・アブデルモネイムが負傷交代を余儀なくされる。それでもチームを落ち着かせながら進めることで逆転弾は許さない。また他会場ではベルギーがニュージーランドを大きくリードしており、勝てば首位通過を決めることができるエジプトだが、引き分けても2位通過なことから負けない戦いを続けていく。
しかし後半アディショナルタイム3分だった。イランはFKからゴール前の混戦を作ると、波状攻撃から最後にDFショジャー・ハリルザデが蹴り込む。イランの歓喜に包まれたが、VARチェックが入り、オフサイドが認められたことで得点は取り消し。無念の1-1で試合終了となった。