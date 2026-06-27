ベルギーが首位通過!! ニュージーランドに5発大勝で決勝トーナメントへ
[6.26 W杯G組第3節 ベルギー 5-1 ニュージーランド]
ベルギー代表は26日、北中米ワールドカップG組第3節でニュージーランド代表に5-1の快勝を収めて首位通過を果たした。ニュージーランドは敗退が決まった。
最初の決定機はベルギー。前半11分、MFハンス・バナケンのパスを受けたFWレアンドロ・トロサールがゴールエリア左からシュートを放つと、ボールは右ポストを叩いてゴールへ向かったがDFタイラー・ビンドンにゴールライン上でクリアされた。
その後もベルギーが一方的に押し込む時間帯が続いた。前半20分にはトロサールのシュートがDFフィン・サーマンに当たったプレーがハンドとしてベルギーにPKが与えられたが、VARが介入した結果ノーハンドでPK取り消し。それでも同28分、MFケビン・デ・ブライネが蹴った左CKがゴール前にこぼれたところをトロサールが押し込み、待望の先制点が生まれた。
先制したベルギーは攻勢を緩めずに追加点を狙っていき、前半43分にはFWシャルル・デ・ケテラーレがペナルティエリア内からシュートを放ったもののGKマックス・クロコンブの守備範囲。前半は1-0で終了した。
追加点が欲しいベルギーは後半5分、トロサールのシュートが味方のバナケンに当たったものの、トロサールがこぼれ球を自ら押し込んで2-0。続く同分21にはデ・ブライネにもゴールが生まれて3点リードとなった。
ところが後半39分、ニュージーランドがセットプレーのこぼれ球からMFイライジャー・ジャストのシュートがゴールに突き刺さってニュージーランドが1点を返した。これでベルギーは首位通過するためにはもう1点が必要となった。
ベルギーのルディ・ガルシア監督は失点直後の後半40分、もともと用意していたFWロメル・ルカクを投入した。するとわずか1分後、ルカクがMFニコラス・ラスキンのクロスを頭で叩きつけて4-1。同45+4分にはMFアレクシス・サレマーカーズがダメを押して5-1で勝利した。他会場のエジプト対イランが引き分けに終わったため、ベルギーが首位通過を果たした。
ベルギー代表は26日、北中米ワールドカップG組第3節でニュージーランド代表に5-1の快勝を収めて首位通過を果たした。ニュージーランドは敗退が決まった。
最初の決定機はベルギー。前半11分、MFハンス・バナケンのパスを受けたFWレアンドロ・トロサールがゴールエリア左からシュートを放つと、ボールは右ポストを叩いてゴールへ向かったがDFタイラー・ビンドンにゴールライン上でクリアされた。
先制したベルギーは攻勢を緩めずに追加点を狙っていき、前半43分にはFWシャルル・デ・ケテラーレがペナルティエリア内からシュートを放ったもののGKマックス・クロコンブの守備範囲。前半は1-0で終了した。
追加点が欲しいベルギーは後半5分、トロサールのシュートが味方のバナケンに当たったものの、トロサールがこぼれ球を自ら押し込んで2-0。続く同分21にはデ・ブライネにもゴールが生まれて3点リードとなった。
ところが後半39分、ニュージーランドがセットプレーのこぼれ球からMFイライジャー・ジャストのシュートがゴールに突き刺さってニュージーランドが1点を返した。これでベルギーは首位通過するためにはもう1点が必要となった。
ベルギーのルディ・ガルシア監督は失点直後の後半40分、もともと用意していたFWロメル・ルカクを投入した。するとわずか1分後、ルカクがMFニコラス・ラスキンのクロスを頭で叩きつけて4-1。同45+4分にはMFアレクシス・サレマーカーズがダメを押して5-1で勝利した。他会場のエジプト対イランが引き分けに終わったため、ベルギーが首位通過を果たした。