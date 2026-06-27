内田有紀、自炊聞かれ…返答に藤本美貴が驚き「すごい、アクティブなんだ！」
俳優の内田有紀が、27日放送のフジテレビ系『ミキティダイニング』（毎週土曜 前11：00）に寺西拓人（timelesz）とともに出演。アクティブな趣味について語った。
【写真】お似合い…W主演を務める内田有紀&寺西拓人
庄司智春から「家で料理されるんですか？」と聞かれ、「仕事になっちゃうと外食ですけど、キャンプでごはん作るのは好き」「キャンプ大好きです」と告白。テントを張り、七輪で食材を調理する“キャンプ飯”についても説明した。
藤本美貴は「すごい、アクティブなんだ！」と驚き。「キャンプ飯ではどんなの作るんですか？」と聞かれた内田は、「簡単なの、今なんだってできますから」「焼き鳥も七輪で。その辺のものが高級料理店になる」と説明した。
内田と寺西は、同局系木曜劇場『ラストノート』（毎週木曜 後10：00、7月9日スタート）にダブル主演で出演する。
【写真】お似合い…W主演を務める内田有紀&寺西拓人
庄司智春から「家で料理されるんですか？」と聞かれ、「仕事になっちゃうと外食ですけど、キャンプでごはん作るのは好き」「キャンプ大好きです」と告白。テントを張り、七輪で食材を調理する“キャンプ飯”についても説明した。
藤本美貴は「すごい、アクティブなんだ！」と驚き。「キャンプ飯ではどんなの作るんですか？」と聞かれた内田は、「簡単なの、今なんだってできますから」「焼き鳥も七輪で。その辺のものが高級料理店になる」と説明した。
内田と寺西は、同局系木曜劇場『ラストノート』（毎週木曜 後10：00、7月9日スタート）にダブル主演で出演する。