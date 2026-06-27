◇MLB パドレス7-1ドジャース (日本時間27日、ペトコ・パーク)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合後にインタビューに応じ、先発し5回途中3失点で今季5敗目を喫した佐々木朗希投手の投球について振り返りました。

この日の佐々木投手は立ち上がりから制球に苦しみ、6四死球を出すなどリズムをつかめず。1点の援護をもらった直後の2回ウラには、その四球のランナー2人をおいて逆転の3ランを浴びる場面がありました。

ロバーツ監督は佐々木投手の出来について「打者に対して有利なカウントを作れなかったし、ストレートの制球がまったくよくなかった。スプリットにも感覚がなかった。四球が5つ、死球が1つ、相手にただで塁を与えすぎてしまった」と語ると、3ランを被弾した場面には「(タイ)フランスに対しては、有利なカウントを作ったが、スライダーが甘く入った。あそこを抑えてイニングを切り抜けることもできたと思う」と分析しました。

佐々木投手は長らく制球の課題を克服できずにいましたが、5月18日のエンゼルス戦では7回1失点、無四球の投球を披露するなど安定した時期もありました。そこからの状態変化にロバーツ監督も困惑しているようで「少し驚いている。5月は本当によい流れができていた。でも直近の試合では、5月に見せていた投球ではない。何とかこれまでのような投球に戻してあげたい」と語り、精神面より、メカニックの問題を指摘し「自信そのものは失っていないと思っている。ただ、フォームの感覚がよくなくて、思った球を投げられなければ、結果として四球が増えたり、ホームランを打たれたりする。今、彼が修正しようとしているメカニックの部分には十分取り組めると思っている」と期待を述べました。

また、なぜ佐々木投手がここまで苦戦するかを聞かれた指揮官は「その答えは私にも分からない。投球というのは本当に繊細な動きだし、制球も非常に精密なものだ。少しでもフォームが狂えば、普段できていることができなくなる投手もいる。彼もそういうタイプなのかもしれない。ただ、結局のところ、たとえ感覚がよくなくても、マウンドではしっかりストライクを投げて四球を出さないようにしなければいけない。それがメジャーリーグだ」と厳しい言葉で締めました。