◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は大会16日目、グループステージG組、H組、I組の第3節が行われ、決勝トーナメントに進出するチームが続々と決定しました。

G組は3位につけていたベルギーが、ニュージーランドを圧倒。前半28分にレアンドロ・トロサール選手がゴールを決めると、後半にもトロサール選手がゴール。その他にも3選手がゴールを決め5-1で勝利しました。これでベルギーは勝ち点3を追加し、グループ首位通過となっています。

同組のエジプトとイランは1-1で引き分け。エジプトが2位での通過を決めました。

H組は初出場のカーボベルデが守りの堅さを見せ、サウジアラビアと0-0の引き分け。強豪スペインを始め、全試合で引き分けとし、初出場ながら勝ち点3での2位通過という快挙を果たしています。

一方、ウルグアイとスペインの試合はロースコアで決着。前半42分にスペインのアレックス・バエナ選手が今大会初ゴールを決めると、以降は両チームゴールネットを揺らすことができず試合終了となりました。

I組では、2連勝と1位につける強豪フランスが2位のノルウェーと対戦。ウスマン・デンベレ選手が前半だけで3ゴールを決めるなど、フランスがリードを奪います。後半49分にもフランスのデジレ・ドゥエ選手がダメ押しのゴール。4-1でフランスが勝利し、3戦全勝としました。

もう一戦はセネガルとイラクの試合。セネガルは開始4分でアビブ・ディアッラ選手がシュートを決め、幸先よく先制します。以降は得点が動かず後半戦に突入も、パプ・ゲイェ選手が2ゴールを決めるなど、4得点。セネガルが今大会初勝利としました。一方、イラクは3戦全敗で敗退となりました。

▽27日結果 ※日本時間

【G組】

ベルギー 5-1 ニュージーランド

エジプト 0-0 イラン

【H組】

カーボベルデ 0-0 サウジアラビア

スペイン 1-0 ウルグアイ

【I組】

フランス 4-1 ノルウェー

セネガル 5-0 イラク

▽日本の決勝トーナメント日程30日 1回戦 日本VS ブラジル