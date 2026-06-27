サッカー北中米Ｗ杯で１次リーグ敗退の瀬戸際に立つ韓国代表だが、同国国内ではコンビニの入り口に「ホン・ミョンボお断り」という貼り紙がされた写真がＳＮＳで拡散するなど、ホン・ミョンボ監督に対する批判がエスカレートしている。

韓国紙・毎日経済新聞は２６日、「韓国代表チームの不甲斐ないプレーに国民全体が失望と怒りを抱いている」とした上で、Ｘのある投稿を紹介した。「近所のコンビニの様子」と題され投稿は、コンビニエンスストアの入り口に貼られた、ホン監督の立ち入りを禁止するという貼り紙の写真を撮ったもので、たちまちリポストされて拡散されているという。

同紙は、コンビニの店主が実際に貼ったものなのか、来店客が冗談で貼ったものなのかは確認されていないとしたものの、同監督に大きな期待を寄せていたファンたちの失望感が、こうした行動を生んだものとみられると伝えた。

韓国代表はグループＡの第３戦で、南アフリカに０対１で敗れた結果、１勝２敗、勝ち点３の同組３位。３位グループの中では現在７番手で、上位８位に残らなければ敗退が確定する状況。運命はグループステージ最終節の全日程が終了する日本時間２８日午後に決まる。