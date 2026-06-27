大阪・ＭＢＳテレビ制作のＴＢＳ系情報番組「サタプラ」（土曜・前７時３０分）が２７日、放送され、番組冒頭で急成長している「サーティワンアイスクリーム」が取り上げられた。

ＭＣのお笑いコンビ「アンタッチャブル」のザキヤマこと山崎弘也が店舗でロケを行ったＶＴＲを見ながら、スタジオでは「サーティワン」で去年１年間で売り上げが１位だったアイスクリームの種類を当てるクイズが行われた。

回答の選択肢は「クッキーアンドクリーム」「ポッピングシャワー」「ストロベリーチーズケーキ」と３つ用意されていたが、パネリストの意見は一致という驚きの展開に。

４人組アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」正門良規は「僕はポッピングシャワーですよ。悩むまではないんじゃないですか」。ゲストの俳優・一ノ瀬ワタルは「何年か前、通ってた時期があるんですよ。当時の人気ＮＯ１はポッピングシャワー」。俳優・井上芳雄も「ウチの息子もこれ一択なんですよ。ポッピングシャワー」と回答した。

これが大正解。十数年連続１位という事実が伝えられた。ご褒美としてポッピングシャワーを試食したパネリストたち。Ｎｅｔｆｌｉｘ配信ドラマ「サンクチュアリ ―聖域―」主演で知られる一ノ瀬は、うれしそうに目を細めながらアイスを頬張り「今（口の中で）パチパチはじけてるッスな」と味はもちろん、食感も楽しめる人気商品をめでていた。