女優の山谷花純が２７日、都内で２ｎｄ写真集「遠距離、現在此（げんざいち）。」（発売中、ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊）発売記念イベントを行った。サッカーＷ杯の戦いを続ける日本代表へエールを送った。

グループステージ２戦目のチュニジア戦や３戦目のスウェーデン戦は生放送で見たと回顧。２９歳の山谷と同世代の選手が活躍しているものの「サッカー選手って自分よりも年上だと思っていたのが、年下の選手がすごく増えたっていうのを今回知った」と若い世代の活躍に驚いた様子。「日の丸を背負って戦っている選手たちが、自分より下の世代なんだってことに結構衝撃を受けてます」と正直に語った。

その上で、「みんなで一つのことに集中して応援したりとか盛り上がったりするのはすごくいい。悲しいニュースがすごく多かった中で、みんなで笑顔になれるニュースが毎日流れるというのはすごくうれしい」と心境を吐露。次戦・ブラジル戦に向かうサムライブルーに対しては「みんなブラジルを避けたいという声が多かった中で、今回ブラジルと戦うことになった。どうなるのか、私もすごい楽しみです」と心待ちにしていた。

約１０年ぶりとなる自身２冊目の写真集は、活動の原点となった香川・小豆島で撮影された一冊。「自分だけが売ってる一冊を作る写真集を作るって、誰にもできることじゃない。この一冊は、本当にこれまで応援してくださったファンの方々への恩返しも含めての一冊ですので、どうかたくさんの人に届いたらいいなと思っております」とファンへ呼びかけた。