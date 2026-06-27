マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が２７日、ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われたイベント「第２回 ユニクロ イチロー ＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ ＤＡＹ」に参加した。

サッカー北中米Ｗ杯をテレビで見ているというイチロー氏は日本代表に期待することを聞かれると、「サッカーに限らず、日本代表のチームにはもちろん、日本の技術、力、それをもちろん世界に示してほしい。それは当然なんですけど、それがその結果として出た時に、出なかった時、日本人としてどんな態度をとってるか。それ僕すごく興味があるんです。どんな言葉を残すか、そういう意識持ってほしいなと。普通、レギュラーシーズンのゲームでなかなかそういう響かない言葉も、ああいう、やっぱ世界の大会って、その１つの言葉がものすごく影響を持つので、それはなんか日本人、日本代表としての意識を、そっちに僕は重きを置いているので、結果はもちろんそうです。でもそれだけじゃなくて、その自覚は持ってほしいです」とエールを送った。

イチロー氏は２００６年に行われた第１回ワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）の日本代表に選出され、外野手の優秀選手にも選ばれる活躍でチームを初代王者に導いた。さらに第２回大会となる０９年には連覇に貢献していた。

昨年１１月２９日に行われた同イベントの第１回では、サッカー元日本代表の内田篤人氏、テニスで１６年リオデジャネイロ五輪銅メダルの錦織圭氏が参加し、サッカーとテニスをプレーした。この日は１９９８年サッカーＷ杯フランス大会で日本人初得点を記録した中山雅史氏（５８）、２００８年北京五輪男子４×１００メートルリレー銀メダリストの末続慎吾氏（４６）との共演になった。

イベント中には参加者の目の前で末続氏と併走する形でダッシュすると、レジェンド２人の華麗なフォームに場内からどよめき。末続氏が自身のＳＮＳで実施している好評企画で、姿勢やストライドなど１０項目別に採点する「走り方診断」で、イチロー氏は５９点だった。