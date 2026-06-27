歌手で女優の沢田亜矢子が27日、自身のインスタグラムを更新。26日に発生した山梨県東部・富士五湖を震源とする最大震度6弱の地震の際、静岡県御殿場市のホテルに滞在中で、エレベーターが止まるなどのトラブルに遭っていたことを明かした。



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「びっくり!!」と書き出し、各地の震度を表すテレビ画面の写真とともに「御殿場時之栖高原ホテルで1000万枚レコード売り上げ歌手 宮路オサムさんとのステージ」と公演のため滞在していた理由を説明。「何年もご一緒させて頂いているのですが、なんと台風地震のダブルパンチ」と2つの自然災害に遭遇し、「ホテルのエレベーターが止まり、階段をヨイショヨイショ！」と思わぬ“トラブル”に巻き込まれていた。



大きな被害はなかったようで、「でも無事です」とつづり、「朝食会場から、大きな富士山は残念ながら見られませんでしたが、次回、八月に乞うご期待です」と、殿さまキングスのボーカルとして「なみだの操」などヒット曲を送り出した宮路との2ショットや窓からの景色を添えて報告していた。



（よろず～ニュース編集部）