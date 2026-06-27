吉岡里帆「大事な大事なうちの子達」 何年も育てる“可愛い子たち”を紹介、愛あふれる投稿に反響「もーすごい素敵」
俳優の吉岡里帆（33）が25日、自身のインスタグラムを更新。「大事な大事なうちの子達」とつづり、長年育てている植物の写真を公開した。植物を家族のように愛する姿に多くの反響が寄せられている。
【写真たくさん】「大事な大事な…」吉岡里帆が何年も育てる“可愛い子たち”
吉岡は「今年驚くことがありまして…何年も育てていたゼラニウムとラベンダーが初めて花を咲かせてくれたんです」と報告。5年ほど育ててきたことから「花は咲かないものなんだと思い込んでいる自分がいた」と振り返りつつ、「育て方は同じだったのできっと植物の自力なんです！凄いなぁと私は圧倒されました」と感動をつづった。
さらに、「何事も時間をかけて良いし、咲き方や咲くタイミングが分からないことって実は魅力の一つなんだよ」と、植物から教えられたような気持ちになったことも告白。「エンターテイナーでしょ？とウインクれた気がしました」（原文ママ）と独特の表現で植物への愛情を語っている。
また、伊勢神宮で一目惚れしたという金豆（極小の柑橘）についても紹介。「実が落ちた後も何度も何度も気温や環境は関係なく実を付け続けていて」「小さいけど凛々しくて超クール」と表現し、「枯れても花が咲いてもどうなっても可愛い子達です」と締めくくった。
投稿には、ゼラニウムやラベンダーの花に加え、盆栽や観葉植物など大切に育てている植物の写真も多数掲載されている。
この投稿に、ファンからは「植物への細やかな愛情が感じられてとても素敵です」「癒されました！」「もーすごい素敵」「大事に大事に5年間育ててきたからお花が咲いてくれたのかも」「植物から学ぶこともありますね」「どの子もかわいい」「植物の生命力って凄い」「大事に愛情を持って育てているのが伝わります」など、温かいコメントが寄せられていた。
【写真たくさん】「大事な大事な…」吉岡里帆が何年も育てる“可愛い子たち”
吉岡は「今年驚くことがありまして…何年も育てていたゼラニウムとラベンダーが初めて花を咲かせてくれたんです」と報告。5年ほど育ててきたことから「花は咲かないものなんだと思い込んでいる自分がいた」と振り返りつつ、「育て方は同じだったのできっと植物の自力なんです！凄いなぁと私は圧倒されました」と感動をつづった。
また、伊勢神宮で一目惚れしたという金豆（極小の柑橘）についても紹介。「実が落ちた後も何度も何度も気温や環境は関係なく実を付け続けていて」「小さいけど凛々しくて超クール」と表現し、「枯れても花が咲いてもどうなっても可愛い子達です」と締めくくった。
投稿には、ゼラニウムやラベンダーの花に加え、盆栽や観葉植物など大切に育てている植物の写真も多数掲載されている。
この投稿に、ファンからは「植物への細やかな愛情が感じられてとても素敵です」「癒されました！」「もーすごい素敵」「大事に大事に5年間育ててきたからお花が咲いてくれたのかも」「植物から学ぶこともありますね」「どの子もかわいい」「植物の生命力って凄い」「大事に愛情を持って育てているのが伝わります」など、温かいコメントが寄せられていた。