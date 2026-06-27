バスト100cmの三橋くん、布面積が少ない水着ショットに注目集まる「でっか！」「お腹のライン好き」
グラビアアイドルの三橋くんが、自身のXを更新し、布面積が少な目の水着写真を投稿すると、ネット上で「過激すぎる！」「こんなに見せていいんですか！」などと驚きの声が出ている。
【写真】バスト100cmの横乳ハミ出てる！布面積が少ない水着姿の三橋くん
投稿した写真は、布面積が少ない黒ビキニで「24歳本気の無加工がヤバすぎた」と報告。過激な一枚にネット上では「お腹のライン好き」「ヤバめ以上です！無加工だけに」「でっか！すっご！」「これで無加工って完璧やん」などと話題になっている。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。先日、自身のSNSで「薬科大学を卒業しました。春から薬剤師×グラビアタレントの二刀流（国家試験受かれば…）として頑張ります。6年間頑張ったのでおめでとうくださいっ。薬剤師タレントとしてもお仕事お待ちしてます」と投稿し、話題を呼んでいた。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。
【写真】バスト100cmの横乳ハミ出てる！布面積が少ない水着姿の三橋くん
投稿した写真は、布面積が少ない黒ビキニで「24歳本気の無加工がヤバすぎた」と報告。過激な一枚にネット上では「お腹のライン好き」「ヤバめ以上です！無加工だけに」「でっか！すっご！」「これで無加工って完璧やん」などと話題になっている。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。