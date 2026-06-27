足立梨花、夫・TATSUとの結婚3周年を報告 ウエディングフォト添え「2026.6.26 朝からワールドカップ見たり ほのぼのしてます笑」
俳優の足立梨花（33）が26日、自身のインスタグラムを更新。夫でボーカル＆手話パフォーマー「HANDSIGN」のTATSUと結婚3周年を迎えたことを報告した。
【写真】「どれも美しい」結婚3周年を報告、結婚式当時の写真を多数披露した足立梨花
足立は「今日で結婚3年 2026.6.26 朝からワールドカップ見たり ほのぼのしてます笑 久々に結婚式の写真でも どの写真がすき？」と仲むつまじい近況を伝え、純白のドレスを身にまとった結婚式当時の夫婦ショットやソロショットなどを多数アップ。
この投稿にTATSUから「おめでとうございます」とコメントが届き、足立は「wwww」とリアクション。コメント欄でも仲むつまじい様子を披露していた。
フォロワーからは「どれも美しい おめでとうございます」「当たり前に全部なんですけどラストのお写真うちゅくしすぎます」「おめでとう御座います これからも末永くお幸せに」「思わず綺麗〜って見惚れました 3周年おめでとうございます」「旦那さんは幸せ者だな〜」「本当に全てのお写真が可愛すぎて美しすぎるのですが、12枚目と18枚目が大好きです」などの反響が寄せられている。
【写真】「どれも美しい」結婚3周年を報告、結婚式当時の写真を多数披露した足立梨花
足立は「今日で結婚3年 2026.6.26 朝からワールドカップ見たり ほのぼのしてます笑 久々に結婚式の写真でも どの写真がすき？」と仲むつまじい近況を伝え、純白のドレスを身にまとった結婚式当時の夫婦ショットやソロショットなどを多数アップ。
フォロワーからは「どれも美しい おめでとうございます」「当たり前に全部なんですけどラストのお写真うちゅくしすぎます」「おめでとう御座います これからも末永くお幸せに」「思わず綺麗〜って見惚れました 3周年おめでとうございます」「旦那さんは幸せ者だな〜」「本当に全てのお写真が可愛すぎて美しすぎるのですが、12枚目と18枚目が大好きです」などの反響が寄せられている。