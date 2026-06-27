日本は読まれていた――。身の程を知ったスウェーデンが仕掛けた“割り切り戦術”とソックス騒動の代償【分析コラム】
［北中米W杯グループステージ第３戦］日本 １−１ スウェーデン／６月25日／ダラス・スタジアム
日本時間６月26日に行なわれた北中米ワールドカップ、グループF第３節のスウェーデン戦は、56分に前田大然が先制ゴールを挙げるも、中村敬斗のソックス騒動でバタバタした日本が６分後、エランガに同点ゴールを許す。その後は両チームに多少のチャンスが訪れたものの、追加点はなく、１−１で終了した。日本は２位、スウェーデンは３位でグループステージ突破を決めている。
身の程を知ったスウェーデンがここまで厄介とは。知っていたけど、知らなかった。
大会前の個人的な見立てでは、スウェーデンは個こそ強烈だが、ポジションによってはスピード不足など能力にバラつきがあり、リスク管理が怪しい。飛び抜けた長所の反面、隙が目立つチームという印象があった。
しかし、オランダに１−５で大敗し、身の程を知ったスウェーデンは変わってしまった。３戦目は引き分けでも３位突破可能という状況も後押しし、日本に対してはかなり割り切ったサッカーを選んだ。
その象徴的なデータが、FIFAの『POST MATCH SUMMARY REPORT』で確認できる。『Defensive Actions』の項目を見ると、スウェーデンに対して日本がボールを奪ったエリアは、アタッキングサードがほぼゼロ。ミドルサードが少々と、後はほぼ自陣だ。つまり、日本は敵陣でほとんどボールを奪えなかった。プレスをかけてミスを誘発した回数は、アタッキングサードでも多いが、そのままマイボールに出来た場面はほとんどない。
これはつまり、スウェーデンは自陣でプレスを浴びたとき、ほぼパスをつながず、徹底してロングボールを蹴ったということ。それが数字にも表れている。チュニジア戦やオランダ戦のスウェーデンの同データを見ると、自陣でボールをロストした回数はかなり多く、事前の想定通りに隙が大きいチームであることが読み取れる。ところが、日本戦では姿を変えてしまった。
しかも、その割り切ったロングボールが比較的収まるので、厄介極まりない。単純化された80点満点の戦術ではあるが、スウェーデンの弱みを隠し、日本の弱点である空中戦を突くこと、さらに第３戦の文脈において、スウェーデンはベストな対策を打ってきた。オープンに戦う意志、リスクを冒す意志は１ミリもない。こんなところに、今日の１ミリがあった。
一方、得意のプレッシングが空を切ってしまう日本は、苦しい展開を強いられた。ただし、ロングボールは基本的に成功率が低いので、スウェーデンがボールを捨てる回数は増える。日本としては自陣で拾ったセカンドボールを効果的なビルドアップにつなげて、ポゼッションから試合を支配すれば、逆にロングボール頼りの相手を苦しめることができる。ここが大きなポイントだった。
スウェーデンの守備システムは、５−４−１だ。いや、５−３−２と言うべきか。あるいは、５−２−１−２？ 正確に表すのが難しい理由は、右サイドのエランガと、左サイドのイサクが異なる基準で立ち位置を取っていたからに他ならない。エランガは守備時にボランチに並ぶ位置まで下がるが、イサクはそこまで下がらず、ヨケレスとの２トップに近い、高い位置を取る。
このアシンメトリーな守備が、日本の攻撃をうまく受け止めていた。
日本は左シャドーに前田、右シャドーに堂安律が入った。ここから５バック崩しの定番、レーンまたぎを使うのだが、この日はあまり効果的ではなかった。この配置の場合、前田が背後やサイドへ抜けて、空いたライン間へ逆サイドから堂安がレーンをまたいで来るのが常套だが、そのサイドはエランガが低い位置に下がって備えているため、相手の数が多くてスペースが空かない。
日本時間６月26日に行なわれた北中米ワールドカップ、グループF第３節のスウェーデン戦は、56分に前田大然が先制ゴールを挙げるも、中村敬斗のソックス騒動でバタバタした日本が６分後、エランガに同点ゴールを許す。その後は両チームに多少のチャンスが訪れたものの、追加点はなく、１−１で終了した。日本は２位、スウェーデンは３位でグループステージ突破を決めている。
大会前の個人的な見立てでは、スウェーデンは個こそ強烈だが、ポジションによってはスピード不足など能力にバラつきがあり、リスク管理が怪しい。飛び抜けた長所の反面、隙が目立つチームという印象があった。
しかし、オランダに１−５で大敗し、身の程を知ったスウェーデンは変わってしまった。３戦目は引き分けでも３位突破可能という状況も後押しし、日本に対してはかなり割り切ったサッカーを選んだ。
その象徴的なデータが、FIFAの『POST MATCH SUMMARY REPORT』で確認できる。『Defensive Actions』の項目を見ると、スウェーデンに対して日本がボールを奪ったエリアは、アタッキングサードがほぼゼロ。ミドルサードが少々と、後はほぼ自陣だ。つまり、日本は敵陣でほとんどボールを奪えなかった。プレスをかけてミスを誘発した回数は、アタッキングサードでも多いが、そのままマイボールに出来た場面はほとんどない。
これはつまり、スウェーデンは自陣でプレスを浴びたとき、ほぼパスをつながず、徹底してロングボールを蹴ったということ。それが数字にも表れている。チュニジア戦やオランダ戦のスウェーデンの同データを見ると、自陣でボールをロストした回数はかなり多く、事前の想定通りに隙が大きいチームであることが読み取れる。ところが、日本戦では姿を変えてしまった。
しかも、その割り切ったロングボールが比較的収まるので、厄介極まりない。単純化された80点満点の戦術ではあるが、スウェーデンの弱みを隠し、日本の弱点である空中戦を突くこと、さらに第３戦の文脈において、スウェーデンはベストな対策を打ってきた。オープンに戦う意志、リスクを冒す意志は１ミリもない。こんなところに、今日の１ミリがあった。
一方、得意のプレッシングが空を切ってしまう日本は、苦しい展開を強いられた。ただし、ロングボールは基本的に成功率が低いので、スウェーデンがボールを捨てる回数は増える。日本としては自陣で拾ったセカンドボールを効果的なビルドアップにつなげて、ポゼッションから試合を支配すれば、逆にロングボール頼りの相手を苦しめることができる。ここが大きなポイントだった。
スウェーデンの守備システムは、５−４−１だ。いや、５−３−２と言うべきか。あるいは、５−２−１−２？ 正確に表すのが難しい理由は、右サイドのエランガと、左サイドのイサクが異なる基準で立ち位置を取っていたからに他ならない。エランガは守備時にボランチに並ぶ位置まで下がるが、イサクはそこまで下がらず、ヨケレスとの２トップに近い、高い位置を取る。
このアシンメトリーな守備が、日本の攻撃をうまく受け止めていた。
日本は左シャドーに前田、右シャドーに堂安律が入った。ここから５バック崩しの定番、レーンまたぎを使うのだが、この日はあまり効果的ではなかった。この配置の場合、前田が背後やサイドへ抜けて、空いたライン間へ逆サイドから堂安がレーンをまたいで来るのが常套だが、そのサイドはエランガが低い位置に下がって備えているため、相手の数が多くてスペースが空かない。