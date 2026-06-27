【現地発】南野拓実とランニング、スパイクを履いてアジリティ確認も…左ひざ負傷の久保建英のブラジル戦復帰はあるのか？【W杯】
久保はランニングに加え、スパイクを履いて軽めのダッシュを何本か走った(C)Etsuko MOTOKAWA
日本代表の北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ3試合が現地時間6月25日のスウェーデン戦（ダラス）で終了。ご存じの通り、日本は1勝2分の勝ち点5で2位通過。29日のラウンド32はブラジルとヒューストンで激突することになった。
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日本のサッカー王国との対戦成績は1勝2分11敗。2025年10月の東京・味の素スタジアムでの対戦では3−2の逆転勝利を収め、対ブラジル初白星を挙げたが、その時はCBのマルキーニョスはガブリエウ・マガリャインスら主力級数人が出ていなかった。日本もその試合でキャプテンを務め、反撃ののろしを上げた1点目をマークした南野拓実が負傷でメンバー外。現在はでメンター役で帯同しているが、戦力的にややダウンしているという見方もある。
正直言って、日本の方がやや分が悪そうだが、オランダ戦（ダラス）で左ひざを負傷し、その後のチュニジア、スウェーデン戦の2試合を欠場した久保建英が復帰できれば、また状況も違ってくる。南野から背番号8を引き継いだ25歳のアタッカーの動向が大いに気になるところだ。
26日にナッシュビルで行われたサブ組中心のトレーニングを見ると、久保は全体練習にはまだ加わっていなかった。冨安健洋や佐野海舟らが3対3＋フリーマン＋2GKの実戦形式を行っている傍らで、クラブハウスから姿を現すと、南野とともにランニングを開始。3周走った後はトレーナーとアジリティの確認を行っていたが、まだ左ひざが気になるのか、しばしば手を当てて様子を気にしていた。
その後、いったん室内に戻り、スパイクを履いてピッチに再登場すると、軽めのダッシュを何本か走り、ボールを扱う姿も見せていた。ただ、まだまだ100％の強度に上げるには時間がかかりそう。試合は3日後に迫っているだけに、久保が頭からプレーするのは厳しいと言わざるを得ないだろう。
それでも、一緒に走った南野が「タケと一緒に走りながら、今のひざのフィーリングのことを聞いたりしました。でも、順調そうでしたよ。本人も『試合に出て、アドレナリンが出たらやれるだろう』と言っていましたし、大丈夫だと思います」と太鼓判を押した通り、本人は短時間でもブラジル戦のピッチに立つつもりで準備を進めている様子だ。
2022年カタールW杯でもドイツ、スペイン戦では先発しながら守備に奔走。自分のよさを出せなかった挙句、クロアチア戦を発熱で欠場するという悔しい思いをしているだけに、今回のW杯こそは久保らしいプレーを見せようと躍起になっていた。それがオランダ戦の負傷によって難しくなっている。だからこそ、本人は何としてもブラジル戦に間に合わせたいという強い思いがあるのだろう。それが叶うのか否か。彼の必死の調整はギリギリまで続きそうだ。
[取材·文:元川悦子]