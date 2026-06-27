桑田佳祐、モナキ・おヨネからの恋愛相談受け贈り物「面白すぎる」「貴重な絡み」と話題
【モデルプレス＝2026/06/27】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキが26日、テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜よる9時〜）に出演。おヨネが、サザンオールスターズの桑田佳祐に恋愛相談をする場面があった。
【写真】バズリ中のモナキ、桑田佳祐からの贈り物持ち驚き顔
同番組で、トップバッターとしてヒット曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を披露したモナキ。その後のトークコーナーで、おヨネは桑田に相談したいことがあると切り出した。現在28歳のおヨネは、桑田に「恋愛経験がないんですけど、今後の音楽の幅を広げるためにも誰かとお付き合いしてみたいんですけど、どのようにすればできるでしょうか？」と相談。これを受け、桑田は「ファンの方がいっぱいいらっしゃるので」と励ましつつ「私も恋愛経験ないほうなんですけど…お土産を持ってきた」と「秘」と描かれた封筒を取り出した。続けて「あんまり見せちゃいけないんですけど」と男性誌「週刊プレイボーイ」（集英社）を取り出し、モナキのメンバー全員に渡していた。
この放送を受け、視聴者からは「面白すぎる」「貴重な絡み」「みんなにあげるの優しい」「すごい世界線」などと反響が上がっている。
モナキは、純烈リーダー・酒井がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」は「名もなき者たち」の短縮形。酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ、「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前から、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が7億回再生突破、デビューシングルが予約だけで3万枚、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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◆モナキ・おヨネ、桑田佳祐に恋愛相談
同番組で、トップバッターとしてヒット曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を披露したモナキ。その後のトークコーナーで、おヨネは桑田に相談したいことがあると切り出した。現在28歳のおヨネは、桑田に「恋愛経験がないんですけど、今後の音楽の幅を広げるためにも誰かとお付き合いしてみたいんですけど、どのようにすればできるでしょうか？」と相談。これを受け、桑田は「ファンの方がいっぱいいらっしゃるので」と励ましつつ「私も恋愛経験ないほうなんですけど…お土産を持ってきた」と「秘」と描かれた封筒を取り出した。続けて「あんまり見せちゃいけないんですけど」と男性誌「週刊プレイボーイ」（集英社）を取り出し、モナキのメンバー全員に渡していた。
◆純烈弟分・モナキって？
モナキは、純烈リーダー・酒井がプロデュースする「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバーを中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」は「名もなき者たち」の短縮形。酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ、「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前から、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が7億回再生突破、デビューシングルが予約だけで3万枚、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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