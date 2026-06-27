「おまえの体型でその水着は無理！」をソフトに伝える言い回し９パターン
水着を試着した彼女を見て、「体型的に厳しいでしょ！」と指摘したくなってしまったら、どんな言葉をかけてあげれば、傷つけずに済むのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性179名に聞いたアンケートを参考に「『おまえの体型でその水着は無理！』をソフトに伝える言い回し」を紹介します。
【１】「コレ、目立ってるよー！」とお腹をぷにぷにする
「細かいことを気にしない子だったら直球で！」（10代男性）というように、ボディタッチで気になる部位を示してしまう荒業もあります。触ったあとは、すかさず「どんな体型でも、おまえが好きだけど」とフォローを入れるのを忘れないようにしましょう。
【２】「いいお腹してるね！」とツッコミを入れる
「漫才っぽく言って、ツッコミ返しを期待」（20代男性）というように、彼女がノリのいいタイプなら、笑いのエッセンスをまぶすことで、プロポーションを自覚させる手もあります。ただし、あまりにふざけすぎても傷つけてしまうおそれがあるので、見極めが肝心でしょう。
【３】「サイズを変えたほうがいいかな？」とサラリと言う
「くどくどと遠回しに言うほうが、逆に嫌がると思う」（20代男性）というように、水着が合っていないことを直球で告げる人もいます。「サイズを変えるのは何でもないこと」だと言わんばかりに堂々と切り出せば、与えるダメージが最少で済むかもしれません。
【４】「着たかんじ、どう？ 苦しくない？」とわざとらしく心配する
「彼女を傷つけないよう、見た目には触れません」（20代男性）というように、着心地を気遣うフリをして、「サイズが合っていない」と気付かせる方法です。「着ていて楽かどうかが一番大事だよ！」など、デザイン以外に重視すべき点を力説してもいいでしょう。
【５】「ほかの男の目が気になる」と肉感的すぎることを強調する
「『その格好は誰にも見せられない』と言って持ち上げます」（10代男性）など、独占欲があるように見せかけて、いくらなんでも厳しい水着を回避させる作戦です。「人目があるから、露出を抑えてほしい」とお願いする言い方であれば、彼女も悪い気はしないでしょう。
【６】「おま…っ！ それはヤバいって（笑）」と冗談っぽく目をそらす
「明るく言うのがポイントです」（10代男性）というように、笑いを交えて「やめてくれー！」と伝える手もあります。「肉がはみ出してるぞ」とストレートに告げるより、手で顔を覆いながら「だめだめ！」と冗談めかしたほうが場の空気を悪くせずに済みそうです。
【７】「うーん、もう少し上品なほうがいいかな？」と遠回しに伝える
「ちょっと露出が多いよ…みたいなカンジで」（20代男性）というように、女性が素直に受け止めやすい言葉を吟味する男性もいるようです。表現がマイルドすぎると伝わらないので、「やめたほうがいい」というニュアンスは強めたほうがいいでしょう。
【８】「こっちのほうが似合いそうだよ」と別の水着を渡す
「ダメ出ししっぱなしじゃなくて、新しい選択肢をあげる」（20代男性）というように、ほかのアイテムをすすめて彼女の視野を広げる方法です。ほかの水着を試着した彼女を「すっごく可愛い！」と褒めまくると、自然な流れで似合う水着を選んでもらえるかもしれません。
【９】「柄がイマイチじゃね？」とデザインに難色を示す
「色が派手とか言って、その水着を選ばないように仕向けます」（20代男性）というように、着用した水着のデザインを否定するパターンです。「あくまで僕の主観なんだけど…」と相手を配慮するような前置きをすると、角が立たないでしょう。
体型に悩んでいる女性は多いので、上手に伝えないとご機嫌を損ねてしまうかもしれません。さまざまなセリフがあるなかで、相手の性格に合わせてチョイスしたいものです。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2014年2月12日（水）から19日（水）まで
対象：合計179名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「コレ、目立ってるよー！」とお腹をぷにぷにする
「細かいことを気にしない子だったら直球で！」（10代男性）というように、ボディタッチで気になる部位を示してしまう荒業もあります。触ったあとは、すかさず「どんな体型でも、おまえが好きだけど」とフォローを入れるのを忘れないようにしましょう。
「漫才っぽく言って、ツッコミ返しを期待」（20代男性）というように、彼女がノリのいいタイプなら、笑いのエッセンスをまぶすことで、プロポーションを自覚させる手もあります。ただし、あまりにふざけすぎても傷つけてしまうおそれがあるので、見極めが肝心でしょう。
【３】「サイズを変えたほうがいいかな？」とサラリと言う
「くどくどと遠回しに言うほうが、逆に嫌がると思う」（20代男性）というように、水着が合っていないことを直球で告げる人もいます。「サイズを変えるのは何でもないこと」だと言わんばかりに堂々と切り出せば、与えるダメージが最少で済むかもしれません。
【４】「着たかんじ、どう？ 苦しくない？」とわざとらしく心配する
「彼女を傷つけないよう、見た目には触れません」（20代男性）というように、着心地を気遣うフリをして、「サイズが合っていない」と気付かせる方法です。「着ていて楽かどうかが一番大事だよ！」など、デザイン以外に重視すべき点を力説してもいいでしょう。
【５】「ほかの男の目が気になる」と肉感的すぎることを強調する
「『その格好は誰にも見せられない』と言って持ち上げます」（10代男性）など、独占欲があるように見せかけて、いくらなんでも厳しい水着を回避させる作戦です。「人目があるから、露出を抑えてほしい」とお願いする言い方であれば、彼女も悪い気はしないでしょう。
【６】「おま…っ！ それはヤバいって（笑）」と冗談っぽく目をそらす
「明るく言うのがポイントです」（10代男性）というように、笑いを交えて「やめてくれー！」と伝える手もあります。「肉がはみ出してるぞ」とストレートに告げるより、手で顔を覆いながら「だめだめ！」と冗談めかしたほうが場の空気を悪くせずに済みそうです。
【７】「うーん、もう少し上品なほうがいいかな？」と遠回しに伝える
「ちょっと露出が多いよ…みたいなカンジで」（20代男性）というように、女性が素直に受け止めやすい言葉を吟味する男性もいるようです。表現がマイルドすぎると伝わらないので、「やめたほうがいい」というニュアンスは強めたほうがいいでしょう。
【８】「こっちのほうが似合いそうだよ」と別の水着を渡す
「ダメ出ししっぱなしじゃなくて、新しい選択肢をあげる」（20代男性）というように、ほかのアイテムをすすめて彼女の視野を広げる方法です。ほかの水着を試着した彼女を「すっごく可愛い！」と褒めまくると、自然な流れで似合う水着を選んでもらえるかもしれません。
【９】「柄がイマイチじゃね？」とデザインに難色を示す
「色が派手とか言って、その水着を選ばないように仕向けます」（20代男性）というように、着用した水着のデザインを否定するパターンです。「あくまで僕の主観なんだけど…」と相手を配慮するような前置きをすると、角が立たないでしょう。
体型に悩んでいる女性は多いので、上手に伝えないとご機嫌を損ねてしまうかもしれません。さまざまなセリフがあるなかで、相手の性格に合わせてチョイスしたいものです。（山田うみ）
【調査概要】
期間：2014年2月12日（水）から19日（水）まで
対象：合計179名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査